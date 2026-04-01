Por si alguien tenía alguna duda, la Selección de Francia que comanda Didier Deschamps aprovechó la fecha FIFA de marzo para dejar en claro que es la verdadera favorita para quedarse con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (si lo consigue, además, jugaría su tercera final del mundo consecutiva).

Les Blues vencieron a Brasil 2 a 1 y a Colombia 3 a 1, ambos duelos disputados en los Estados Unidos, y de esa manera no solo que certificaron lo bien que llegarán a la cita ecuménica, sino que, además, le arrebataron a España el primer puesto del Ranking FIFA (la Roja cayó al segundo puesto luego del empate 0 a 0 con Egipto).

Ahora, a Didier Deschamps se le viene encima la gran responsabilidad de definir la lista de 26 integrantes que la FFF (Federación Francesa de Fútbol) debe presentar en la FIFA a fines de mayo, puesto que tiene opciones de sobra para conformar el plantel que irá a Norteamérica con el fin de sacarse la espina que le quedó clavada en la Final de Qatar 2022.

Los futbolistas de los saldrá la lista definitiva de Francia para el Mundial 2026

La Selección de Francia tiene tres opciones para cada puesto. L’Equipe.

Porteros

Mike Maignan: AC Milan

AC Milan Brice Samba: Stade Rennes

Stade Rennes Lucas Chevalier: París Saint-Germain

París Saint-Germain Alphonse Areola: West Ham United

Defensas

Jules Koundé: FC Barcelona

FC Barcelona William Saliba: Arsenal FC

Arsenal FC Dayot Upamecano: Bayern Múnich

Bayern Múnich Theo Hernández: Al Hilal

Al Hilal Malo Gusto: Chelsea FC

Chelsea FC Ibrahima Konaté: Liverpool FC

Liverpool FC Lucas Hernández: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Lucas Digne: Aston Villa

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Mediocampistas

Aurélien Tchouaméni: Real Madrid

Real Madrid Adrien Rabiot: AC Milan

AC Milan N’Golo Kanté: Fenerbahce

Fenerbahce Manu Koné: AS Roma

AS Roma Warren Zaïre-Emery: Paris Saint-Germain

Delanteros