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Selección de Francia

Francia, la máxima favorita para el Mundial 2026: tres opciones de categoría en cada puesto

Didier Deschamps tiene opciones de sobra para conformar la lista de la Selección de Francia para la Copa del Mundo 2026.

Didier Deschamps ya tiene encaminada la lista de la Selección de Francia para la Copa del Mundo 2026.
Didier Deschamps ya tiene encaminada la lista de la Selección de Francia para la Copa del Mundo 2026.

Por si alguien tenía alguna duda, la Selección de Francia que comanda Didier Deschamps aprovechó la fecha FIFA de marzo para dejar en claro que es la verdadera favorita para quedarse con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (si lo consigue, además, jugaría su tercera final del mundo consecutiva).

Les Blues vencieron a Brasil 2 a 1 y a Colombia 3 a 1, ambos duelos disputados en los Estados Unidos, y de esa manera no solo que certificaron lo bien que llegarán a la cita ecuménica, sino que, además, le arrebataron a España el primer puesto del Ranking FIFA (la Roja cayó al segundo puesto luego del empate 0 a 0 con Egipto).

Ahora, a Didier Deschamps se le viene encima la gran responsabilidad de definir la lista de 26 integrantes que la FFF (Federación Francesa de Fútbol) debe presentar en la FIFA a fines de mayo, puesto que tiene opciones de sobra para conformar el plantel que irá a Norteamérica con el fin de sacarse la espina que le quedó clavada en la Final de Qatar 2022.

Los futbolistas de los saldrá la lista definitiva de Francia para el Mundial 2026

La Selección de Francia tiene tres opciones para cada puesto. L’Equipe.

La Selección de Francia tiene tres opciones para cada puesto. L’Equipe.

Porteros

  • Mike Maignan: AC Milan
  • Brice Samba: Stade Rennes
  • Lucas Chevalier: París Saint-Germain
  • Alphonse Areola: West Ham United

Defensas

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  • Jules Koundé: FC Barcelona
  • William Saliba: Arsenal FC
  • Dayot Upamecano: Bayern Múnich
  • Theo Hernández: Al Hilal
  • Malo Gusto: Chelsea FC
  • Ibrahima Konaté: Liverpool FC
  • Lucas Hernández: Paris Saint-Germain
  • Lucas Digne: Aston Villa

Mediocampistas

  • Aurélien Tchouaméni: Real Madrid
  • Adrien Rabiot: AC Milan
  • N’Golo Kanté: Fenerbahce
  • Manu Koné: AS Roma
  • Warren Zaïre-Emery: Paris Saint-Germain

Delanteros

  • Ousmane Dembélé: Paris Saint-Germain
  • Michael Olise: Bayern Múnich
  • Bradley Barcola: Paris Saint-Germain
  • Désiré Doué: Paris Saint-Germain
  • Rayan Cherki: Manchester City
  • Hugo Ekitike: Liverpool
  • Maghnes Akliouche: AS Mónaco
  • Kylian Mbappé: Real Madrid
  • Marcus Thuram: Inter de Milán
Germán Carrara
Germán Carrara
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