Grupo L del Mundial 2026: tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

La Selección de Inglaterra y Croacia protagonizaron un partidazo en la fecha 1 y así quedó la tabla de posiciones del grupo L.

La Selección de Inglaterra tuvo que dejarlo todo en la cancha en su estreno en el Mundial 2026 ante la siempre complicada Croacia. Los ‘3 leones’ comenzaron ganando rápido con un gol de Harry Kane, pero los croatas empataron siempre y complicaron a los creadores del fútbol.

En el segundo tiempo, Inglaterra pudo golpear rápido con un solitario gol de Bellingham y desde entonces recuperó el dominio. En el segundo tiempo jugaron mucho mejor también con el ingreso de Bukayo Saka que puso la asistencia para el cuarto.

La tabla de posiciones del grupo K

Así está la tabla de posiciones del grupo L en el Mundial 2026, tras esta primera fecha:

País PJ V E D GF GC DG Pts Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0

Con esta contundente victoria ante el rival más complicado de su grupo, la Selección de Inglaterra no solo se confirma como un gran candidato a avanzar como puntero de su grupo, sino también como un firme contendiente a ganar la Copa del Mundo.

Harry Kane marcó un doblete. (Foto: GettyImages)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Inglaterra?

El próximo partido de la Selección de Inglaterra será el martes, 23 de junio de 2026, cuando los ingleses se midan a Ghana en un partido clave también para ya asegurar el primer lugar de la zona.

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