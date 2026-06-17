¿Cristiano Ronaldo es un estorbo? La jugada de Portugal que desató la furia de Bruno Fernandes

Cristiano Ronaldo pecó de individualismo en una oportunidad clara de gol para Portugal, desatando el enojo del volante del Manchester United.

Portugal dejó más dudas que certezas en su estreno en el Mundial 2026. La selección liderada por Cristiano Ronaldo firmó un pobre empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut por el Grupo K, en un resultado que podría dejar de líder a la Selección Colombia si derrota a Uzbekistán.

Uno de los apuntados tras el empate de Portugal fue el propio Cristiano Ronaldo. El delantero luso, que ante la República Democrática del Congo igualó a Lionel Messi como los únicos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo, estuvo lejos de su mejor versión y de ser un aporte en la ofensiva portuguesa.

Triste debut de Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa del Mundo.(Photo by Molly Darlington/Getty Images)

Y así lo demostró una jugada de ataque de Portugal. En el segundo tiempo, cuando los lusos buscaban desesperadamente el desnivel en el marcador, Francisco Conceicao penetró en el área por la derecha y lanzó un centro atrás dejando en una ocasión inmejorable de remate a Bruno Fernandes.

Sin embargo, la irrupción de Cristiano Ronaldo terminó arruinando la acción. El exdelantero del Real Madrid decidió intervenir en la jugada, pero falló en su intento y desató la frustración del volante portugués, quien no ocultó su enojo y golpeó el césped con las manos, visiblemente molesto por la decisión individualista de CR7.

¡LO TUVO EL BICHO PARA PORTUGAL! ❌⚽



Cristiano Ronaldo recibió de Conceicão, pero no pudo acomodarse para definir y la pelota terminó afuera. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/445b2qQMQj — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

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En síntesis…