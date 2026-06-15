Por qué los jugadores de fútbol entran con niños a los partidos del Mundial 2026

Las selecciones participantes del Mundial 2026 tienen una particularidad al saltar al campo de juego. Tiene que ver con una medida de FIFA y UNICEF que proviene desde el año 2002.

Una de las imágenes más icónicas que nos regala el Mundial 2026 en Norteamérica es la de las grandes superestrellas globales pisando el césped de estadios colosales, sujetando firmemente la mano de un niño o niña. Aunque esta tradición ya resulta familiar para los aficionados, su propósito original y su evolución están cargados de un significado profundo que va mucho más allá de una simple y simpática oportunidad fotográfica para la transmisión televisiva.

Para entender las raíces de esta práctica, es necesario retroceder a finales de la década de los noventa y principios de los 2000, una época en la que el fútbol mundial buscaba activamente limpiar su imagen y distanciarse definitivamente de la oscura era del ‘hooliganismo‘.

El verdadero punto de inflexión y la institucionalización de esta costumbre ocurrieron en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando la FIFA unió fuerzas con UNICEF bajo la campaña global “Di Sí por los Niños“, estableciendo formalmente el programa de “Mascotas” o escoltas infantiles para promover los derechos de la infancia. Desde una perspectiva psicológica y de comportamiento, la presencia de los menores cumple una función crucial de pacificación.

El túnel de vestuarios es un espacio cargado de una tensión extrema, exceso de adrenalina y, en ocasiones, abierta hostilidad entre equipos rivales. Caminar hacia la cancha de la mano de un niño actúa como un ancla emocional y un poderoso recordatorio de inocencia que disuade a los jugadores de comportarse de manera violenta, promoviendo el ‘Fair Play‘ (Juego Limpio) antes de que el árbitro siquiera haga sonar su silbato.

Más allá de la disciplina en el campo de juego, la iniciativa funciona como un altavoz inigualable para los problemas globales. Al salir acompañados de estos jóvenes escoltas, el torneo subraya la vulnerabilidad de la juventud mundial y la necesidad urgente de protegerla. En el Mundial 2026, elmás grande de la historia con 48 selecciones, este mensaje de garantizar el derecho a la educación, la salud y el juego seguro resuena a una escala mediática sin precedentes.

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Naturalmente, el ecosistema del fútbol moderno está intrínsecamente ligado a los patrocinios corporativos, y este programa no es la excepción. Durante décadas, grandes marcas multinacionales han patrocinado esta iniciativa, organizando concursos y sorteos globales que permiten a niños de familias comunes cumplir el sueño de caminar junto a sus ídolos. Esta sinergia crea una estrategia de marketing orientada a la familia que resulta altamente efectiva para las marcas, al mismo tiempo que cumple una función social y netamente aspiracional.

Un reflejo de la diversidad norteamericana en el Mundial 2026

En la edición específica de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, la selección de estos pequeños escoltas adquiere un matiz adicional de integración comunitaria. Gran parte de los niños elegidos provendrán de clubes de fútbol base locales, comunidades históricamente marginadas y organizaciones benéficas de las 16 ciudades anfitrionas. Los escoltas sirven como un reflejo directo del tejido multicultural y diverso que caracteriza a toda la región norteamericana

Para los niños y niñas protagonistas, el impacto emocional de esta experiencia es sencillamente incalculable. Salir al campo bajo el estruendo de hasta 80.000 espectadores y miles de millones de televidentes es un momento que les cambia la vida, acortando la brecha entre los inalcanzables héroes del deporte y los aficionados de a pie. Además, este momento humaniza a los atletas de élite, mostrando su faceta más empática mientras charlan para calmar los nervios de los menores o los protegen amablemente del ensordecedor ruido del estadio.

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Fuente: Getty Images.

En definitiva, mientras el Mundial 2026 paraliza al planeta durante un mes, los niños que lideran a los jugadores hacia el terreno de juego representan la esencia misma de por qué este deporte es un fenómeno universal. Simbolizan la esperanza, la pureza original del juego y la promesa inquebrantable de que, a pesar de los contratos multimillonarios y la inmensa presión competitiva, el fútbol sigue perteneciendo fundamentalmente a las futuras generaciones que sueñan con vestir esos mismos colores.

DATOS CLAVES

Corea-Japón 2002 fue el torneo donde se institucionalizó el programa de niños escolta.

fue el torneo donde se institucionalizó el programa de niños escolta. 48 selecciones participarán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá .

participarán en el de y . 16 ciudades anfitrionas seleccionarán niños escolta de clubes locales y organizaciones benéficas.