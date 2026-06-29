¿Juega Neymar Jr.? Las alineaciones de Brasil vs Japón para su partido de los 16avos del Mundial 2026

Brasil y Japón definen al segundo clasificado a los 8vos de final del Mundial 2026, después de que Canadá venciera a Sudáfrica y asegurara su lugar en esta fase del torneo. Los ‘Pentacampeones’ del mundo llegan a este encuentro con algunas dudas en su once.

Por otro lado, Japón rinde su examen más complicado en el Mundial 2026 y la prueba que confirmará si está o no para ser la “revelación” del torneo. Los ‘Nipones’ vienen sufriendo varias bajas antes del torneo, pero han encontrado el camino para meterse a 16avos.

Brasil y Japón quieren asegurar su lugar en 8vos y ver desde ahí contra quién les puede tocar. El ganador de esta llave se acabará enfrentando al ganador del encuentro entre Costa de Marfil y Noruega. Estas son las alineaciones del partido:

El once de Brasil

Alisson

Danilo

Marquinhos

Gabriel

Douglas Santos

Bruno Guimaraes

Casemiro

Lucas Paquetá

Rayan

Cunha

Vinicius Jr.

El once Japón

Sion Suzuki

Takehiro Tomiyasu

Shogo Taniguchi

Hiroki Ito

Ritsu Doan

Kaishu Sano

Ao Tanaka

Keito Nakamura

Daichi Kamada

Daizen Maeda

Ayase Ueda

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón en el Mundial 2026 y qué canal lo pasa?

El partido de Brasil contra Japón comenzará desde las 12H00 de este lunes, 29 de junio de 2026. El encuentro se podrá ver en Sudamérica por los siguientes canales:

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DSports, DGO y Paramount+.