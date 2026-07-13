Klinsmann señaló la gran diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El mítico delantero alemán, tajante sobre los motivos para ver todo lo que han dejado Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

Jurgen Klinsmann es palabra autorizada para comentar sobre la Copa del Mundo. Analiza por estas horas lo que viene por delante alrededor de los últimos cuatro partidos de la vigente edición del Mundial. Explicó los motivos por los cuales tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo tuvieron rendimientos y reacciones tan distintas a lo largo de las últimas cuatro semanas por Norteamérica.

“Hay equipos que dependen de sus estrellas. Y eso es emocionante para sus aficionados. Cuando esas figuras aparecen, como Haaland o Mbappé, uno se entusiasma. Pero también ocurre lo contrario cuando las grandes estrellas no rinden como esperabas. Como por ejemplo Cristiano Ronaldo o los jugadores de Alemania u Holanda”, empezaba el alemán en el análisis general que hacía sobre el rendimiento de las grandes estrellas.

Dejó en claro que solamente el argentino, en cuanto a los miembros de la vieja generación, ha podido cumplir con los pronósticos alrededor de su rendimiento: “Eso marca la diferencia. Los futbolistas individuales y las estrellas dejan su sello. Como por ejemplo lo hizo Lionel Messi en un partido muy complicado ante Egipto. Él prácticamente salvó a la Argentina en ese partido”.

Las palabras de Jurgen Klinsmann llegan después de una Copa del Mundo más que desigual para Messi y Cristiano Ronaldo. El portugués se despidió en la fase de octavos de final tras una agónica derrota frente a España y tras solo sumar dos goles con el combinado luso. El argentino, por su parte, se encuentra en su tercera semifinal con una Argentina que sueña con revalidar el título en Norteamérica.

Para Klinsmann, Messi ha sido el gran salvador de Argentina: GETTY

No olvidemos que se trata de la última Copa del Mundo para ambos futbolistas. Cristiano Ronaldo lo confirmó después de la eliminación frente a España en las últimas jornadas. En cuanto a la vigente campeona del certamen se refiere, fue Lautaro Martínez quien sacó pecho tras las últimas remontadas del equipo de Lionel Scaloni, pero siempre dejando en claro que no habrá chances de ver a Leo en la edición del Centenario.

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Messi, récord de asistencias en Mundiales

El centro a Alexis Mac Allister durante el primer gol de Argentina ante Suiza es la clave de todo. Con ese pase de gol Lionel Andrés Messi llegó a las 10 asistencias en Copa del Mundo e igualó los registros de nada más y nada menos que Pelé. Si bien el brasileño lo hizo en apenas 14 partidos, el rosarino iguala otra de las grandes marcas en la historia de la Copa del Mundo.

Le quedan 180 minutos para superar al astro brasileño. Messi será titular ante Inglaterra a lo largo de las próximas jornadas después de un camino por la Copa del Mundo donde su presencia ha sido absolutamente vital para Argentina. Lionel no deja de romper marcas en una edición del certamen donde también ya se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Datos claves

Jurgen Klinsmann analizó el rendimiento desigual de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial.

analizó el rendimiento desigual de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial. Cristiano Ronaldo anotó dos goles y quedó eliminado con Portugal en octavos ante España.

anotó dos goles y quedó eliminado con Portugal en octavos ante España. Lionel Messi alcanzó 10 asistencias en Mundiales, igualando el récord histórico de Pelé.