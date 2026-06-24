Detrás de la explosión y el estado atlético de la figura del Real Madrid y la Selección brasileña hay un trabajo silencioso que abarca varios puntos.

Con 25 años, Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los futbolistas más influyentes del mundo. Brillando en el Real Madrid y en la Selección de Brasil, el delantero, también conocido por su lucha contra el racismo y algunos exabruptos con fanáticos rivales, ha llevado su nombre a lo más alto en base a esfuerzo y mucho sacrificio.



Pero, ¿cuál es el combustible que alimenta a la estrella brasileña? Detrás de su éxito en el campo hay un meticuloso plan nutricional, un amor por sus raíces y una fuerza de voluntad a prueba de trasnoches, según él mismo supo admitir.

Convertirse en un deportista de élite no solo requiere talento con la pelota, sino una disciplina férrea fuera del terreno de juego. Para “Vini”, el cuidado de su cuerpo es una prioridad que delega en manos de expertos. “Un nutricionista organiza todo lo que como”, confesó el delantero en una entrevista con Ibai Llanos hace unos meses. Sin embargo, su dieta no es puro sufrimiento: está profundamente conectada con su Brasil natal y adaptada para maximizar su rendimiento.

Vinicius Jr. reveló los secretos para ser un atleta de élite mundial (Getty).

El plato estrella en la dieta de Vinicius Jr.

A pesar de vivir rodeado de alta gastronomía en Europa, el jugador del Real Madrid y de la Selección brasileña tiene un plato innegociable que consume casi a diario: arroz, frijoles negros y filetes de carne.

Este plato, tradicionalmente preparado por su tía o por cocineras de su extrema confianza, es una auténtica bomba de nutrientes que lo mantiene conectado con su hogar:

Poder nutricional: Los frijoles negros aportan un elevado nivel de carbohidratos complejos, fibra, potasio, fósforo y vitamina B3. Son clave para la obtención de energía y la recuperación celular.

Los frijoles negros aportan un elevado nivel de carbohidratos complejos, fibra, potasio, fósforo y vitamina B3. Son clave para la obtención de energía y la recuperación celular. El secreto en la olla: Según reveló recientemente su entorno, el truco de esta comida es la cocción lenta y un ingrediente sorpresa: cacao amargo. Este añadido aporta flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias sin sumar azúcares, demostrando que los secretos caseros pueden superar a los suplementos de laboratorio.

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El “combustible” pre-partido: el poder del Açaí

En las horas previas a saltar al césped, Vinicius recurre a un viejo conocido de su infancia: el açaí.

“Lo como desde que soy niño. Antes podía comerlo más veces, ahora tengo la dieta y no lo puedo comer siempre. Es como un helado pero más saludable y me da fuerza”, explicó el brasileño en diálogo con El Chiringuito TV. Esta pequeña baya violeta amazónica es rica en vitaminas A, C, E, minerales y grasas cardiosaludables. Se ha convertido en el superalimento perfecto para ganar fuerza y potencia antes de los partidos de máxima exigencia.

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La gran debilidad de Vinicius: las noches, la PlayStation y los dulces

Incluso los atletas más disciplinados tienen su talón de Aquiles. Para Vinicius, el mayor desafío de su estricta dieta llega cuando cae el sol. “Lo que más me cuesta son los dulces… y el problema suele ser la cena”, admitió con franqueza.

El extremo brasileño tiene una rutina nocturna muy marcada que pone a prueba su fuerza de voluntad:

Cena temprano bajo las pautas estrictas de su nutricionista. Pasa un par de horas jugando a la PlayStation con sus amigos de Brasil y Madrid para liberar la tensión competitiva. El momento crítico: Entre partida y partida, el hambre ataca de nuevo. “Ceno, paso dos horas jugando a la Play y ya vuelvo a tener hambre. Ahí es cuando me apetece un dulce, y es muy complicado resistirse”.

¿Cómo evita arruinar su dieta en plena madrugada? Con un truco infalible: la fruta fresca. “La piña y las uvas me salvan. Cuando tengo ese antojo, como fruta y así puedo aguantar hasta el desayuno”, señaló el futbolista en la misma entrevista con Ibai.

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El otro secreto en la rutina de Vinicius Jr.

La nutrición es solo una parte de la ecuación del éxito. Para soportar el exigente calendario del fútbol europeo e internacional, Vinicius es un fiel creyente del llamado “entrenamiento invisible”: la recuperación y el descanso.

Su día a día está milimétricamente calculado. Por la mañana entrena con el equipo. Al regresar a casa, sobre las dos de la tarde, almuerza en compañía de su círculo íntimo.

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Después, sigue una de sus reglas de oro inquebrantables: una siesta de dos horas. “Normalmente hago dos horitas de siesta”, asegura; un hábito que le permite resetear el cuerpo. Además, por la noche, respeta escrupulosamente sus horas de sueño, permitiendo que sus músculos se regeneren por completo para el siguiente día de entrenamiento.