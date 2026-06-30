La dura sanción con la que FIFA despidió a Ecuador del Mundial 2026

¿No fue suficiente castigo quedar eliminados? Descubre la dura e inminente sanción con la que la FIFA despidió a Ecuador del Mundial.

Colorín colorado la historia de Ecuador en el Mundial 2026 se ha acabado. A pesar de que alcanzó a ilusionar a sus hinchas tras vencer a Alemania en fase de grupos, no estuvo a la altura ante México en los 16avos de final y, como si fuera poco, FIFA lo despidió con una dura sanción.

¿Le pesó el escenario? El estadio Azteca se llenó con 80.824 asistentes y México salió a comerse vivo a Ecuador, metafóricamente hablando, y le pasó por encima. Primero fue un gol de Julián Quiñones al mnuto 22 del primer tiempo y luego Raúl Jiménez puso el 2-0 al 31 de la primera etapa.

La impotencia se empezó a apoderar de los jugadores ecuatorianos y Alan Franco fue el primero que recibió tarjeta amarilla. Luego, Kendry Paéz y Moisés Caicedo también fue amonestador por el árbitro Slavko Vincic. Y ahí no pararon los argumentos para que FIFA sancione a Ecuador, ya que Piero Hincapié salió expulsado por taparse la boca mienntras insultaba a Santiago Giménez.

FIFA no perdona a Ecuador y lo despide del Mundial 2026 con sanción

Moisés Caicedo fue amonestado vs. México. (Foto:Getty Images)

Con base al artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, Ecuador se despide del Mundial 2026 con una sanción ecónomica de 50.000 dólares. 30.000 por las tarjetas amarillas de Alan Franco, Kendry Paéz y Moisés Caicedo, y 20.000 dólares por la tarjeta roja directa de Piero Hincapié.

El rival de México en octavos de final del Mundial tras vencer a Ecuador

Luego de la victoria 2-0 ante Ecuador en 16avos, México jugará contra el ganador del partido Inglaterra vs. República Democrática del domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

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