Sebastián Beccacece rompe el silencio tras las eliminación de Ecuador en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece salió a dar la cara tras las eliminación de la Selección de Ecuador y puso este mensaje.

Sebastián Beccacece salió a dar la cara después de esta eliminación de la Selección de Ecuador y el entrenador no dudó en también confirmar que es su adiós con ‘La Tri’. El entrenador solo se dedicó a agradecer y comentó que ya este es el final.

Después de terminar el partido, Beccacece comentó en la entrevista rápida que se hace en cancha que este era el final del viaje. “Agradecido a todo lo que ha sido esta aventura, a lo que ha sido este viaje. A los futbolistas, al país. No tengo reproches”, comentó el entrenador.

Sus palabras se sienten a despedida y también el entrenador, cuando el partido terminó, reunió a los jugadores en la mitad de la cancha y le dedicó varias palabras a los futbolistas en una imagen que ya se siente como el final de un ciclo.

‘La Tri’ termina de la peor manera un Mundial que estuvo lejos de ser ese torneo soñado que se vino prometiendo en los últimos 4 años. El entrenador argentino se marcharía de Ecuador dejando un ciclo con más dudas que respuestas para los siguientes partidos.

Beccacece termina contrato con la Selección de Ecuador y se espera que ‘La Tri’ tome una decisión final ya cuando termine la Copa del Mundo. No obstante, asimismo ya hay varios nombres que suenan para el equipo nacional en los siguientes procesos.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece dirigió 24 partidos. El entrenador sumó 24 partidos, con 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas. Su ciclo no será muy bien recordado por los aficionados, pese a la histórica victoria contra Alemania.

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