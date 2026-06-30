¡Última hora! La FEF tomó una firme decisión con Sebastián Beccacece tras la eliminación de Ecuador en el Mundial 2026

La FEF ya tomó una decisión con Sebastián Beccacece tras esta dura eliminación en el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece ya no es más el entrenador de la Selección de Ecuador, de acuerdo a la revelación de Theo Posso en DSports. El entrenador argentino se marcha del equipo nacional tras quedar eliminado en la fase de los 16avos del Mundial 2026.

Beccacece llegó ya al partido contra Alemania al borde del despido y ahora con esta dura derrota contra México, el DT ya se quedó fuera de todo cargo y se marcha de Ecuador. La FEF habría decidido no renovar su contrato que termina en este Mundial.

Con esta eliminación termina el camino de Ecuador en esta Copa del Mundo y se marcha dejando la sensación de que pudo dar más. ‘La Tri’ llegó al torneo como uno de los candidatos a ser revelación y se marcha eliminado en los 16avos, muy lejos de lo esperado.

Ya son varios los nombres que suenan para la Selección de Ecuador y en las siguientes semanas seguramente se tomará una decisión. Ahora mismo, hay dolor en la FEF por este fracaso, pero el nuevo entrenador deberá ser elegido en las siguientes horas.

Beccacece se marcha de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La delegación de la Selección de Ecuador demoró su salida a la zona mixta y a la rueda de prensa tras perder contra México. Tanto el DT como los jugadores se quedaron reunidos en el camerino en lo que seguramente fue una despedida entre todas las partes.

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Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece dirigió 24 partidos. El entrenador sumó 24 partidos, con 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas. Aunque mantuvo un invicto histórico, su ciclo terminó de la peor manera.

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