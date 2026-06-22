La familia de Beccacece discutió con aficionados ecuatorianos durante el empate ante Curazao

La ilusión de Ecuador en la Copa del Mundo pende de un hilo. Los dirigidos por Sebastián Beccacece se encuentran contra las cuerdas mientras la tensión aumenta con cada día que pasa. Ante Curazao se vivieron momentos polémicos en las gradas entre aficionados de la Tri y familiares del entrenador argentino.

Las imágenes empiezan a recorrer las redes sociales. En estas se ve a diferentes aficionados ecuatorianos reclamando por el momento del equipo. Poco a poco se fueron dando cruces de opiniones y un ambiente más que caldeado con la familia de Sebastián Beccacece que se encontraba en las tribunas. La cosa no pasó a mayores, pero refleja el momento que vive la selección de Conmebol de acuerdo con las imágenes.

Sebastián Beccacece entiende las críticas. Es ahora mismo la figura más señalada de una generación que, de momento, queda en deuda en lo que va de la Copa del Mundo. Pide calma a la espera del duelo con Alemania: “Es normal que sientan esa decepción, es lo que más me duele… Por ahí yo no he logrado a lo mejor entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lo he intentado, lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que el último partido se pueda dar lo que merecemos”.

Para la familia de Sebastián Beccacece fue la noche más difícil. Los insultos hacia el argentino y todas las manifestaciones en su contra durante el empate ante Curazao fueron moneda corriente a lo largo de los 90 minutos de acuerdo con los reportes. Mucho más después de una derrota por la mínima frente a Costa de Marfil en el debut que deja al equipo sudamericano contra las cuerdas.

Altercation with the Beccacece family in the stands yesterday. pic.twitter.com/7SN8QLqbYB — Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) June 22, 2026

“El equipo busca por todos los caminos, por todos los medios y la no concreción genera un contagio que nos priva de la alegría… En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Es solamente sentirlo y vivirlo cuando uno tiene 27 tiros al arco, los resultados están a la vista”, reflexionaba Sebastián Beccacece sobre un duelo que deja en este momento a Ecuador en un complicado contexto.

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Las cuentas de Ecuador para superar la fase de grupos

La trama es sencilla. Si Ecuador quiere jugar los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, solo tiene que ganarle a Alemania. Es el único resultado que le sirve para mantener con vida un sueño mundialista que ha quedado más que truncado después de los encuentros ante Costa de Marfil y Curazao de acuerdo con las planillas oficiales. Todo lo que no sea derrotar a la cuatro veces campeona del mundo se traduce en una eliminación directa.

“Hoy tenemos una posibilidad de ir a ganarle a una selección a la que nunca le ganamos, así que, ¿por qué no?… En los dos partidos, el equipo mereció más de lo que obtuvo y por algo no lo obtuvo, y el responsable de eso soy yo… Este es un vestuario muy unido, una familia, y nadie dijo tampoco que iba a ser fácil”, concluyó Sebastián Beccacece en sus declaraciones ante los medios a la espera de una final en todos los sentidos. Ecuador se juega el todo o nada frente a Die Mannschaft.

Datos claves

La familia de Sebastián Beccacece se encaró con aficionados tras el empate contra Curazao.

se encaró con aficionados tras el empate contra Curazao. La selección de Ecuador perdió ante Costa de Marfil en su debut mundialista.

perdió ante Costa de Marfil en su debut mundialista. Ecuador necesita ganarle a Alemania para clasificar a los dieciseisavos de final.