La sanción FIFA que podría caerle a España por sus cánticos vs. Egipto

La Selección de España no pasó del empate sin goles contra Egipto en uno de los últimos amistosos de la fecha FIFA de marzo, sin embargo otro hecho se llevó la atención. Los hinchas del RCD Cornellá dedicaron cánticos contra musulmanes, lo que podría acarrear una sanción FIFA ¿los afectará en el Mundial?

Según el Artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA enfocado en la prevención de la discriminación, sancionando a cualquier persona o asociación que atente contra la dignidad o integridad de un país, persona o grupo por razones de raza, color, etnia, religión o sexo. El cántico escuchado, y ya viral en varios países, fue el de “musulmán el que no bote (salte)”, haciendo referencia a la religión del país africano.

Las sanciones incluyen multas, partidos a puerta cerrada y posibles deducciones de puntos, pero esto solo en caso de reincidencia. Si la FIFA sanciona esta mofa de los hinchas españoles, lo más probable es que habría una multa para la RFEF una vez publicada la sanción.

España podría tener un amistoso más de local antes del Mundial para despedirse de su gente antes del torneo, pero podría tener una sanción de aforo reducido. En antecedentes recientes se registran multas de 20 a 30 mil francos suizos y dependiendo de la gravedad que considere FIFA, podrían reducirse un 15% de capacidad de venta de entradas al escenario deportivo.

🏟️🤦‍♂️ Cánticos de 'Musulmán el que no bote' y pitos al himno de Egipto en el RCDE Stadium



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/DufJ5UNYRV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 31, 2026

Antecedentes recientes de sanciones FIFA por cánticos discriminatorios

En el 2016, la FIFA y su Comité Disciplinario sancionaron a Argentina, Chile, Honduras, México, Perú y Uruguay por cánticos discriminatorios en partidos oficiales con multas que iban desde los 20 mil hasta los 70 mil francos. En el 2024, la Selección de Ecuador fue reincidente y fue sancionado con dos multas y una sanción de 15% de aforo reducido.

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España vs. Egipto. Foto: Getty.

En resumen