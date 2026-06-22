Los 3 cambios que analiza Néstor Lorenzo para Colombia vs. Congo

Colombia se levanta como líder de su grupo a la espera de una segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo donde Congo ya es la principal palabra en la concentración. El equipo africano supone el próximo oponente de un combinado nacional donde el entrenador Néstor Lorenzo analiza 3 cambios en relación al encuentro frente a Uzbekistán. Guadalajara ya espera a los cafeteros.

La primera gran duda que aparece en el cuerpo técnico colombiano pasa por saber quién será el número 9. A diferencia de lo visto ante Uzbekistán, Néstor Lorenzo esperaría un choque mucho más físico frente a los africanos. Es ahí donde la figura de Jhon Córdoba podría ganar enteros, y mucho más después de que se haya recuperado de sus dolencias físicas. Lo confirmó el propio staff del argentino.

“Están todos bien, eso es lo más importante. Están los 26 a disposición, después tomaremos las decisiones con Néstor Lorenzo sobre el 11 titular que saldrá. Faltan días todavía. Jhon está apto también. Llegó con algunas molestias, tocado con algunas situaciones, pero está bien, eso es lo más importante. Después pasará por la elección que se haga”, analizaba el segundo DT de Colombia, Fernando Alloco, horas atrás en sus declaraciones ante los medios.

Pero no solo la posición de delantero ha generado debate dentro del seno de la Selección. Colombia espera un encuentro donde las bandas sean absolutamente definitivas ante Congo y donde nombres que tengan despliegue físico puedan ser determinantes. No se descarta tampoco la presencia de figuras como Jaminton Campaz o Carlos Gómez desde el inicio.

Córdoba, con chances de meterse en el Colombia vs. Congo: GETTY

Si hablamos de Jhon Córdoba, la ecuación es sencilla y apunta directamente contra Luis Fernando Suárez en el esquema táctico. En cuanto a los extremos se refiere, habrá que ver por qué apuesta el cuerpo técnico de Lorenzo, pero puede que nos encontremos ante la posibilidad de que Jhon Arias abandonase el 11 para tener más apertura y profundidad desde las bandas. Son los 3 cambios que se estudian de cara a un encuentro frente a los africanos que pueden valer un pase a los dieciseisavos de final.

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Colombia hará modificaciones vs. Congo

Consultado por si se repetirá el planteamiento basado en la posesión de balón visto ante Uzbekistán, Fernando Alloco apuntó hacia otros costados. Se espera que Colombia sea mucho más vertical y que no intente monopolizar tanto la posesión del balón de cara a encontrar siempre espacios abiertos a la defensa de Congo. En ese sentido, nombres como Jhon Córdoba pivoteando y la presencia de otro extremo por la banda derecha tienen lógica en todos los sentidos de acuerdo con los planes del cuerpo técnico.

“Es un equipo complicado, ya lo demostró con Portugal. Sabemos de su poderío físico también, un equipo que defiende bien y ataca rápido. Entonces venimos trabajando en algunas cuestiones que creemos que para este partido nos van a servir y todos los partidos tienen algunos matices diferentes. Tocamos algunas cositas que necesitamos”, concluyó el asistente en la rueda de prensa oficial.

Datos claves

El entrenador Néstor Lorenzo analiza realizar hasta tres cambios en el once titular de Colombia.

analiza realizar hasta tres cambios en el once titular de Colombia. El delantero Jhon Córdoba se recuperó de sus dolencias físicas y está apto para jugar.

se recuperó de sus dolencias físicas y está apto para jugar. La selección de Colombia buscará su pase a los dieciseisavos de final enfrentando a Congo.