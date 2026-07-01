Los millones que se llevó Ecuador pese a quedar eliminado del Mundial contra México

La Selección de Ecuador se despide del Mundial 2026 contra México pero de igual forma acumuló una fortuna en premios FIFA.

La Selección de Ecuador cayó eliminada del Mundial 2026 contra México en medio de un torneo en el que la ‘Tri’ no compitió de gran forma. Al menos en lo económico, la ‘Tri’ tendrá un ‘premio de consuelo’ considerando los millones que se llevó en premios FIFA.

Ecuador se despide ganando 23.5 millones de dólares en premios, esto se desglosa en los 10 millones de jugar fase de grupos, los 11 millones por disputar los 16vos y los 2.5 millones que FIFA da para gastos logísticos.

Esta cifra representa más del doble de lo que ganaron en Qatar 2022, en el torneo pasado, la ‘Tri’ ganó 10 millones de dólares entre premio de fase de grupos.

Si hubiera avanzado a los 8vos de final, Ecuador hubiera ganado otros 15 millones de dólares. Este Mundial es el torneo que más dinero ha ingresado en la historia de las Copas del Mundo.

Se conoce que, normalmente, un porcentaje del premio va para los jugadores aunque los porcentajes se acuerdan entre la FEF y los referentes sin hacerse de conocimiento público.

El triunfo de Ecuador vs. Alemania signiificó 11 millones.

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Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.