Último Mundial: ¿Qué grandes figuras dirán adiós como Messi y Cristiano?

Tenemos ya más de 16 selecciones clasificadas a una Copa del Mundo donde lo largo de las próximas jornadas se podrían sumar un promedio de 5 o 6. Todo ello para seguir calentando la previa de un certamen que será histórico en todos los sentidos. No solamente hablaremos de la primera edición con 48 representantes, sino igualmente del final de una era dorada que va mucho más allá de la figura de Lionel Andrés Messi o de Cristiano Ronaldo. No son pocos los cracks que dirán adiós algunos meses.

Tanto argentino como portugués disputarán su última edición de la Copa del Mundo si nada se tuerce. Resta ver en qué términos y por supuesto con qué rol dentro de sus respectivas plantillas. La película va más allá de todo esto y señala a una generación dorada que por territorios como México, Estados Unidos o Canadá, tendrá un último gran baile con su respectiva selección de junio a julio del año 2026.

Luka Modric es seguramente el primer nombre que se nos viene a la cabeza. El croata viene de firmar dos podios a lo largo de las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo que rompieron todo tipo de pronósticos en la historia del certamen. Incluso se apunta a que podría retirarse tras la disputa de un Mundial donde los balcánicos despedirá la generación más dorada de su historia. Otras figuras del viejo continente como Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne o Virgil van Dijk, tendrán igualmente su último gran baile.

Si miramos a nuestro lado del mundo, no solamente Messi o Nicolás Otamendi dirán adiós. Aparecen nombres más reconocidos para Conmebol como Neymar, quien todavía debe ser confirmado por Carlo Ancelotti tras las últimas convocatorias. James Rodríguez disfrutará de un último gran baile con Colombia y en el torneo que le hizo disparar su carrera. Por cuestiones de edad, aparecen por supuesto nombres como el de Carlos Henrique Casemiro, Guillermo Ochoa en México y en caso de certificar su presencia en el certamen por medio del repechaje, Salomón Rondón con Venezuela.

Neymar, si nada se tuerce, jugará como Messi y CR7 su último Mundial: GETTY

¿Quieren más? Heung-min Son podría vivir su última gran edición del torneo con Corea del Sur. Sadio Mané se encuentra en este mismo paradigma con la selección de Senegal. Incluso en Europa y por cuestiones meramente relacionadas con la proyección de edad que tendrán para el verano del 2030, figuras de la talla de Daniel Carvajal, Rodri o N’Golo Kanté también se acercan a una edición del certamen donde despediremos a una camada de cracks con pocos precedentes y que lucharán por la primera edición del certamen con 48 naciones.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Viernes 5 de diciembre es la fecha que en este momento se maneja en FIFA para el sorteo de una Copa del Mundo singular donde las haya. No estarán definidos para dicha fecha todos los clasificados sobre todo del lado europeo, pero sí que casilla ocuparán en cada uno de los grupos de una edición del certamen donde el máximo ente del fútbol mundial pondrá a prueba su proyecto. Conoceremos desde dicha fecha tanto el camino rumbo a la final de Nueva Jersey en verano del 2026 como por supuesto todos los desplazamientos que tendrán que realizar todas las selecciones.

Tras esto habrá que esperar por los respectivos repechajes y por encima de todo al 11 de junio del 2026. Es la fecha donde FIFA iniciará una nueva edición de la Copa del Mundo y una fiesta donde despediremos a figuras de la talla de Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo por todo lo alto. Se va una generación dorada y lo hará buscando el único título que en muchas de estas carreras, es el único que todavía diferentes figuras les queda por levantar.

