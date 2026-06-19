Manchester United seguirá a titular de Ecuador vs. Curazao en el Mundial

Titular de la Selección de Ecuador tendrá ojeadores del Manchester United viendo el partido de la Tri contra Curazao en el Mundial.

La Selección de Ecuador tendrá su segundo partido del Mundial 2026 este sábado cuando enfrente a Curazao, partido que podría también afectar el futuro de uno de los seleccionados. El Manchester United estará presente para ver a uno de los titulares de la ‘Tri’.

Joel Ordóñez será observado por ojeadores del Manchester United en la segunda fecha del Mundial. Los ‘red devils’ buscan defensores centrales y el ecuatoriano es top 3 de las opciones.

Ibrahima Cissé de Senegal y Min-Jae Kim de Corea del Sur también son opciones para el United. Los tres se encuentran jugando el Mundial 2026 y son estelares en sus selecciones.

Ordóñez acumula así otro de los gigantes de Europa interesado, ya son Chelsea, PSG, Liverpool, Juventus, Inter de Milán y FC Barcelona los que habrían estado interesados en ficharlo.

En esta temporada, el central ecuatoriano tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. Es uno de los defensas más caros de Ecuador, solo por debajo de jugadores como Piero Hincapié y William Pacho. Por lo cual, se espera una gran oferta por él.

Todos los equipos interesados en Joel Ordóñez

Ahora mismo en el central ecuatoriano están interesados equipos como Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, PSG, Inter, Juventus y otros grandes de Europa. El mundial podría marcar a donde va su carrera y los millones que pongan por él.

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