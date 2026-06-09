Mientras Sebastián Beccacece cobra 2.4 millones, revelan el salario del DT de Costa de Marfil

La Selección de Ecuador se enfrentan a Costa de Marfil en el debut del Mundial y revelaron la diferencia de salarios entre ambos DTs.

La Selección de Ecuador abre su camino en el Mundial 2026 contra Costa de Marfil, partido clave para la clasificación. La ‘Tri’ es favorita no solo por la diferencia de nombres si no también por el valor de mercado de los planteles así como los salarios de los entrenadores.

Sebastián Beccacece cobra cerca de 2.4 millones de dólares al año, esto da cerca de 200 mil dólares mensuales. En este sentido, el argentino cobra mucho más que su colega de Costa de Marfil.

Emerse Faé cobra 75 mil dólares mensuales, esto da a un salario anual de 900 mil dólares, es decir el ex jugador de los ‘Elefantes’ cobra menos de la mitad de lo que cobra el argentino.

En el valor de las plantillas, Costa de Marfil tiene un valor de más de 500 millones de euros acumulados, mientras que Ecuador está cotizada en 368 millones de euros.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).

Emerse Fae también fue jugador de Costa de Marfil.

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En resumen