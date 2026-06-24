Néstor Lorenzo explicó por qué sacó a James Rodríguez contra Congo

Colombia se mete en 16 avos y Néstor Lorenzo dio las claves de la victoria. Justificó su decisión de sacar a James Rodríguez.

Colombia derrotó a Congo por la mínima en una ciudad de Guadalajara. El equipo de Néstor Lorenzo se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El argentino analizó la victoria gracias al gol de Daniel Muñoz y un cambio de Juanfer Quintero por James Rodríguez que revolucionó el encuentro. Elogió a todos sus hombres.

“Más que nada para refrescar. James hizo un muy buen partido, creo que ha hecho un muy buen partido. Podría haberlo dejado unos minutos más, pero creo que Juanfer entró bien… Con estos equipos tienes que encontrar espacios entre líneas. Teníamos que tener posesión con seguridad y jugaron un partidazo Arias, Lerma, Puerta, todo el mediocampo, hasta James”, empezaba Lorenzo en declaraciones a los medios en la rueda de prensa oficial de la FIFA.

Considera que Colombia merecía ampliamente la victoria. Elogia el trabajo colectivo e individual de una generación que vuelve a meter al país entre los mejores de la Copa del Mundo: “Hicieron un partidazo los muchachos, les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar con más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores”.

“¿Nuestros centrales? Son los que quedan expuestos cuando el equipo juega tan arriba con los laterales adelantados. Lerma y los dos centrales hicieron un trabajo espectacular”, más reflexiones de un Néstor Lorenzo orgulloso del plan tanto defensivo como ofensivo del equipo. Colombia deja por primera vez su portería a cero en la Copa del Mundo desde la victoria por la mínima frente a Senegal en la fase de grupos de Rusia 2018.

James salió antes de la hroa de partido ante Congo: GETTY

Ahora los cafeteros se preparan para enfrentar a Portugal en Miami. Ocurrirá el día sábado y con el objetivo de garantizarse en la primera posición de su grupo de acuerdo con los datos del fixture. Todo lo que sea sumar unidades ante el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía se traduce en quedarse con un lugar de prestigio de cara al cuadro de eliminaciones directas de la vigente edición del certamen.

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James podría descansar ante Portugal

Se espera por algunas rotaciones frente al equipo de Roberto Martínez. Todo ello gracias a que Colombia ya se encuentra clasificada y tendrá que regular las cargas pensando en unas fases finales donde no nos olvidemos que ya hay un partido más gracias al cambio de formato. James puede aparecer entre los nombres que tengan menor actividad frente a Portugal de acuerdo con los planes del cuerpo técnico.

Histórico récord de James Rodríguez

Ya no solamente hablamos de Carlos el Pibe Valderrama como el único jugador en la historia de la Selección Colombia en llegar a los 10 partidos oficiales por las Copas del Mundo. James Rodríguez se suma a un récord absolutamente histórico que muestra suficiencia en el fútbol de élite de la Tricolor. Si suma minutos en lo que queda del certamen, pasará al primer lugar de acuerdo con las planillas de los datos oficiales.

Datos claves

El entrenador Néstor Lorenzo clasificó a Colombia a dieciseisavos tras vencer a Congo.

clasificó a Colombia a dieciseisavos tras vencer a Congo. La selección de Colombia jugará contra Portugal este sábado en la ciudad de Miami.

jugará contra Portugal este sábado en la ciudad de Miami. El mediocampista James Rodríguez igualó el récord de 10 partidos mundialistas de Valderrama.