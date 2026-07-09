Francia y Marruecos se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026 y el oráculo predictivo de la IA lanzó su acertado pronóstico.

La Selección de Francia y la Selección de Marruecos se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, en Boston, y lucharán por un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo. Los franceses llegan como uno de los grandes favoritos al título tras eliminar a Suecia y Paraguay, ratificando el gran nivel que han mostrado en la cita planetaria.

Marruecos, por su parte, ha sido una de las grandes sorpresas de la fase eliminatoria luego de dejar en el camino a Países Bajos y Canadá. Sin embargo, el conjunto africano sufrirá una baja sensible, ya que no contará con su goleador Ismael Saibari debido a una molestia muscular.

Pese al favoritismo de ‘Les Bleus’, el cotejo asoma como uno de los más equilibrados en la ronda de los ocho mejores, y es por esa razón que Bolavip le consultó al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial, donde el pronóstico fue tajante: “Aunque los Leones del Atlas proponen una resistencia táctica admirable, Francia cuenta con demasiadas variantes ofensivas. Aquí tienes mi pronóstico exacto para el partidazo de hoy: Francia 2 – 1 Marruecos en los 90 minutos”.

Por qué ganará Francia, según la IA