Ni Caracol ni RCN: Dónde ver en Colombia Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por el Grupo K del Mundial 2026

¿Te quedaste sin ver a Cristiano Ronaldo en la TV abierta? Conoce el canal exclusivo y el horario para ver Portugal vs. Uzbekistán en Colombia hoy.

Los televisores, celulares y dispositivos electrónicos estarán encendidos en Colombia mucho antes del partido de la selección colombiana ante República Democrática del Congo del martes 23 de junio. ¿El motivo? Se enfrentan los otros dos rivales del Grupo K del Mundial 2026, Portugal y Uzbekistán, y BOLAVIP te cuenta dónde se puede ver en vivo este partido. ¡No será ni por Caracol, ni RCN!

Con la presión de que no pasaron del empate 1-1 ante RD Congo, Portugal saltará a la cancha del estadio NRG de Houston con la obligación de ganarle a Uzbekistán si todavía quiere clasificar en la primera posición del Grupo K. En la primera fecha, la Selección Colombia le tomó dos puntos de ventaja.

Uzbekistán, si quiere seguir con vida deportiva en el Mundial y llegar con alguna posibilidad de clasificar a los 16avos de final en la última fecha de fase de grupos, tendrá que al menos empatar ante Portugal en el partido que empieza desde las 12:00 P.M. (hora colombiana). ¿En dónde se podrá ver como termina esta historia?

Así puede ver en Colombia Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por el Grupo K del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Eldor Shomurodov en el Mundial. (Foto: Getty Images)

El partido Portugal vs. Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K del Mundial no hace parte de los 17 partidos que van a transmitir los canales RCN y Caracol para Colombia. Esto quiere decir que los colombianos solo podrán ver este encuentro por Win Sports, Win Play, DSports o DGO.

¿Quién será el rival de Colombia en la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026?

Luego de enfentar a Uzbekistán y República Democratica del Congo, la Selección Colombia jugará contra Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock de Miami por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

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