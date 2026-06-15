No solo Hincapié: el otro jugador de Ecuador que quedó expuesto en el gol de Costa de Marfil

Hay un nuevo jugador de la Selección de Ecuador que es uno de los responsables por el gol de Costa de Marfil.

La Selección de Ecuador se llevó un durísimo golpe después de perder contra Costa de Marfil. Con un gol en el minuto 90, los ‘Elefantes’ se llevaron la victoria, pero varios detalles se han revelado sobre ese tanto. Ahora aparece un “nuevo culpable” de aquel gol.

El nuevo futbolista señalado en la Selección de Ecuador es Nilson Angulo. El extremo ecuatoriano caminó y trotó en el ataque de Costa de Marfil, y al igual que Alan Minda, no le pudo dar el apoyo necesario a Piero Hincapié en esa banda y quedó expuesto.

Nilson Angulo había entrado en lugar de Alan Minda a la cancha, pero se notó muy falto de ritmo y mostró menos de lo que se esperaba. El jugador del Sunderland no terminó bien la temporada porque estuvo lesionado los últimos meses.

En redes sociales también los hinchas han identificado este error de Nilson Angulo y le han dejado varias críticas. El ex jugador de Liga de Quito deberá entrenar en los próximos días para tratar de ganarse un lugar de nuevo para Beccacece.

Nilson Angulo no pudo seguir a su rival en el gol. (Foto: Captura de pantalla)

Algunos de los comentarios contra Nilson en redes sociales le pedían la falta. El extremo quedó muy detrás del lateral de Costa de Marfil que quedó con gran espacio para marcar el gol. En el final de la jugada el marfileño termina en el área, y el ecuatoriano ni adentro.

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Los otros jugadores criticados de Ecuador

Los otros futbolistas criticados en esta jugada de la Selección de Ecuador son futbolistas como Piero Hincapié y Moisés Caicedo. Los dos jugadores ecuatorianos no tuvieron su mejor partido defensivo y en el gol tampoco estaban en sus posiciones.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar el próximo sábado, 20 de junio de 2026. En este encuentro el equipo nacional enfrentará a Curazao, en lo que es otra final para seguir con vida peleando en este Mundial.

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En síntesis:

Nilson Angulo fue señalado por los hinchas tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil.

fue señalado por los hinchas tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil. El extremo ecuatoriano del Sunderland ingresó en el partido reemplazando al lesionado Alan Minda.

ingresó en el partido reemplazando al lesionado Alan Minda. La Selección de Ecuador enfrentará a Curazao el próximo sábado 20 de junio de 2026.