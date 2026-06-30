Otro golpe: Ecuador cae en el ranking FIFA tras quedar eliminado contra México en el Mundial

La eliminación del Mundial también golpeó a la Selección de Ecuador en el ranking FIFA, México sigue escalando.

La Selección de Ecuador se despidió del Mundial 2026 con una derrota contra México por los 16vos de final del torneo, y como si fuera poco, la ‘Tri’ también salió golpeada en el ranking FIFA. Ecuador volvió a descender puestos tras la derrota.

Ecuador cayó un puesto otra vez y se ubica en el puesto 24 tras el 2-0 contra México, mientras tanto los ‘aztecas’ siguen escalando y ya están en el top 10 a nivel Mundial.

La ‘Tri’ había escalado 6 lugares en la jornada pasada tras haber ganado a Alemania, sin embargo nuevamente descienden. La eliminación significa también el cierre del proyecto de Sebastián Beccacece.

México había arrancado cerca del puesto 20 pero tras cuatro victorias consecutivas sumado a 8 goles anotados y ninguno en contra, ahora están en el 9no lugar.

México ahora enfrenta al ganador entre Inglaterra y el debutante RD Congo a jugarse mañana a las 11am. La ‘Tri’ cierra así un Mundial 2026 con dos derrotas, un empate y una victoria.

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