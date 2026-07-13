Partido de mañana, martes 14 de julio, en el Mundial 2026: ¿a qué hora juega España vs Francia?

Francia y España chocan en búsqueda de un lugar en la final del próximo domingo. El partido será en el estadio de Dallas.

Este martes 14 conoceremos al primer finalista del Mundial 2026: Francia y España se enfrentarán en semifinales en busca de un lugar en el choque decisivo del próximo domingo 19. El encuentro se disputará en el At&T Stadium, de Dallas, Estados Unidos.

Con un historial total de 38 partidos, Francia y España sólo tienen un antecendente en Mundiales. El balance general marca 18 victorias españolas, 13 francesas y 7 empates. Pero por la competencia más importante festejó Francia: fue en octavos de final de Alemania 2006, donde ganó por 3-1 con goles de Frank Ribery, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.

Sin embargo, el antecedente más cercano fue favorable a España: hace poco más de un año (el 5 de junio de 2025), el equipo de Luis de la Fuente superó por 5-4 al de Didier Deschamps. También fue en un duelo de semifinales, pero de Nations League que finalmente ganó Portugal por penales.

Días y horarios de las semifinales y la final del Mundial

España vs Francia: Martes 14

At&T Stadium, Dallas, Estados Unidos.

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos.

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Tercer puesto: Sábado 18

Argentina: 18:00

18:00 Chile: 17:00

17:00 Ecuador: 16:00

16:00 Colombia: 16:00

16:00 Perú: 16:00

16:00 México: 15:00

15:00 España: 23:00

23:00 Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT

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Final: Domingo 19

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT

Así está el cuadro completo del Mundial 2026