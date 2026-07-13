Partido de mañana, martes 14 de julio, en el Mundial 2026: ¿a qué hora juega España vs Francia?

Este martes 14 conoceremos al primer finalista del Mundial 2026: Francia y España se enfrentarán en semifinales en busca de un lugar en el choque decisivo del próximo domingo 19. El encuentro se disputará en el At&T Stadium, de Dallas, Estados Unidos.
Con un historial total de 38 partidos, Francia y España sólo tienen un antecendente en Mundiales. El balance general marca 18 victorias españolas, 13 francesas y 7 empates. Pero por la competencia más importante festejó Francia: fue en octavos de final de Alemania 2006, donde ganó por 3-1 con goles de Frank Ribery, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.
Sin embargo, el antecedente más cercano fue favorable a España: hace poco más de un año (el 5 de junio de 2025), el equipo de Luis de la Fuente superó por 5-4 al de Didier Deschamps. También fue en un duelo de semifinales, pero de Nations League que finalmente ganó Portugal por penales.
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Días y horarios de las semifinales y la final del Mundial
España vs Francia: Martes 14
At&T Stadium, Dallas, Estados Unidos.
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Inglaterra vs Argentina: Miércoles 15
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos.
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT
Tercer puesto: Sábado 18
- Argentina: 18:00
- Chile: 17:00
- Ecuador: 16:00
- Colombia: 16:00
- Perú: 16:00
- México: 15:00
- España: 23:00
- Estados Unidos: 17:00 ET / 16:00 CT / 22:00 PT
Final: Domingo 19
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 20:00 PT