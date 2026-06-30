Partidos de mañana, miércoles 1 de julio, en el Mundial 2026: horarios de los 16avos de final

La cuarta jornada de los 16avos de final del Mundial 2026 tendrá nuevamente tres cruces para seguir definiendo a las selecciones que avanzarán a los octavos. Este miércoles será el turno de Inglaterra versus Congo, Bélgica frente a Senegal y Estados Unidos ante Bosnia.
El primer turno será para los ingleses, ganadores del Grupo L, frente a Congo, que se clasificó como el mejor de los terceros (lugar que ocupó en su zona detrás de Colombia y Portugal).
Luego se enfrentarán Bélgica, primero del Grupo G, ante Senegal, que fue el último de los ocho terceros que avanzaron a los playoffs. Y el cierre será para que Estados Unidos siga alimentando la ilusión de los locales contra Bosnia, otro que fue tercero en su zona.
Los tres encuentros se disputarán en estadios de Estados Unidos.
“Evitar a Colombia a toda costa”: en Inglaterra festejan no medirse con James Rodríguez y Jhon Arias tras el empate ante Portugal
Partidos del miércoles 1 de julio: horarios y transmisión por TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Dieciseisavos de final
Inglaterra vs Congo
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
- Argentina: 13:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (ET) / 11:00 (CT) / 09:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
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¿Quién pasa a octavos de final?
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Bélgica vs Senegal
Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
- Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Estados Unidos vs Bosnia
Levi’s Stadium (Santa Clara, Estados Unidos)
- Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (jueves 2) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock