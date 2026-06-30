Partidos de mañana, miércoles 1 de julio, en el Mundial 2026: horarios de los 16avos de final

Se definen otras tres llaves con dos cruces de europeos frente a africanos, y otro entre países de América.

La cuarta jornada de los 16avos de final del Mundial 2026 tendrá nuevamente tres cruces para seguir definiendo a las selecciones que avanzarán a los octavos. Este miércoles será el turno de Inglaterra versus Congo, Bélgica frente a Senegal y Estados Unidos ante Bosnia.

El primer turno será para los ingleses, ganadores del Grupo L, frente a Congo, que se clasificó como el mejor de los terceros (lugar que ocupó en su zona detrás de Colombia y Portugal).

Luego se enfrentarán Bélgica, primero del Grupo G, ante Senegal, que fue el último de los ocho terceros que avanzaron a los playoffs. Y el cierre será para que Estados Unidos siga alimentando la ilusión de los locales contra Bosnia, otro que fue tercero en su zona.

Los tres encuentros se disputarán en estadios de Estados Unidos.

Partidos del miércoles 1 de julio: horarios y transmisión por TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Dieciseisavos de final

Inglaterra vs Congo

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)

Argentina: 13:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

13:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1

10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 12:00 (ET) / 11:00 (CT) / 09:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

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Bélgica vs Senegal

Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)

Argentina: 17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

17:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

14:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Estados Unidos vs Bosnia

Levi’s Stadium (Santa Clara, Estados Unidos)

Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow

21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7

18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7 Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 02:00 (jueves 2) | DAZN, Movistar+

02:00 (jueves 2) | DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Así está el cuadro completo del Mundial 2026