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Mundial 2026

Partidos de mañana en el Mundial 2026: quién juega este lunes 29 de junio, horario y dónde ver

La segunda jornada de 16avos de final cuenta con una agenda cargada y con tres partidos de alto nivel. La programación completa.

Neymar volvió a jugar en Brasil y todo es ilusión.
© GettyNeymar volvió a jugar en Brasil y todo es ilusión.

Se viene una jornada de eliminación directa en el Mundial 2026 y ya no hay margen de error. Este lunes 29 de junio se juegan tres cruces de 16avos de final con selecciones de peso como Brasil, Alemania y Países Bajos.

En primer turno, el equipo de Carlo Ancelotti pone a prueba su mística en Copas del Mundo frente a un siempre complicado combinado japonés, que quiere dar el gran golpe.

Más tarde, la Paraguay de Gustavo Alfaro, que sufrió para clasificar a esta instancia, tiene una cita con la historia ya que enfrenta nada menos que a Alemania, tetracampeón mundial y siempre candidato a llegar a instancias finales.

Finalmente, ya por la noche se dará lo que promete ser un muy atractivo encuentro entre Países Bajos, que ganó su grupo, y Marruecos, que terminó segundo por diferencia de gol en la zona con Brasil y que aún parece poder mostrar mucho más de lo que hizo hasta ahora.

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PARTIDOS DEL LUNES 29 DE JUNIO: HORARIO Y DÓNDE VER

Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final

Brasil vs. Japón

NRG Stadium (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (CT) / 11:00 (ET) / 8:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Alemania vs. Paraguay

Gillette Stadium (Foxborough), Estados Unidos

  • Argentina: 17.30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 16:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:30 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 15:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 22:30 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:30 (CT) / 14:30 (ET) / 11:30 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Países Bajos vs. Marruecos

Estadio Monterrey (Guadalupe), México

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 3:00 horas (30/6) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 18:00 (CT) / 19:00 (ET) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

El cuadro completo de 16avos de final del Mundial 2026

Pablo Rodríguez Denis
Pablo Rodríguez Denis
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