Con Prestianni sancionado, el asistente de Mourinho advierte a Vinicius Jr. lo que pasará con Richard Ríos

La serie entre Real Madrid y Benfica por los dieciseisavos de final de la Champions League no baja de temperatura a pesar de que Gianluca Prestianni fue sancionado. Ahora, el asistente técnico de Jose Mourinho adivirtió a Vinicius Jr. lo que pasará con Richard Ríos.

¡A los antecedentes! Durante la victoria de Real Madrid 0-1 en el partido de ida ante Benfica, Vinicius Jr. acusó a Prestianni de insultarlo de manera racista diciéndole “mono”. La UEFA se enteró del escándalo y decidió sancionar al extremo argentino de manera provisional con un partido de suspensión.

Richard Ríos jugó tan solo 16 minutos ante Real Madrid, pero ese tiempo le bastó para demostrar que Benfica jugó mejor con él en cancha. No solo generó una falta por la que debían expulsar a Vinicius Jr. también recibió 6.6 puntos de calificación, según los expertos. ¿Esta listo para marcar diferencia en el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabeu del miércoles 25 de febrero?

Advertencia a Vinicius Jr: Esto pasará con Richard Ríos ante Real Madrid

Richard Ríos y Vinicius Jr. en la Champions League. (Foto: Instagram / @richardrios.m)

“Richard Ríos es un jugador muy importante para nostros. No es novedad, es un jugador que tiene una capacidad defensiva y ofensiva que suma a nuestro equipo, y mañana (25 de febrero), obviamente no puedo responder a esa pregunta (si será titular) porque le estaría dando una victoria al técnico del Real Madrid, pero obviamente Richard Ríos, estando con nosotros, puede ser una opción, ya sea jugando o estando en el banquillo, una opción que nos va a sumar valor“, adivrtió el asistente técnico João Tralhão sobre lo que pasará si Vinicius Jr. y Real Madrid enfrentan a Benfica con el volante colombiano en cancha.

¿Quién tiene un salario más alto, Richad Ríos o Vinicius Jr.?

Aquí hay una gran diferencia. Mientras Richard Ríos gana 3 millones de euros anuales en Benfica, Vinicius Jr. es el segundo jugador mejor pagado de todo el Real Madrid con un salario al año de 25 millones de euros. Gana 22 millones más de lo que cobra el volante de la Selección Colombia.

Datos clave