¿Por qué casi todos los futbolistas usan botines rosas en el Mundial 2026?

El detalle llamó la atención desde el partido inaugural y es una pregunta recurrente en cada encuentro de esta Copa del Mundo. Hay una explicación.

En el Mundial 2026, el fucsia dejó de ser un detalle aislado para convertirse en una postal del torneo. La explicación principal no apunta a una regla oficial, sino a una coincidencia de lanzamientos entre las grandes marcas y a un color pensado para verse fuerte en la cancha y todavía más en pantalla.

En el debut de México, que abrió su camino con un 2-0 ante Sudáfrica, hubo una imagen que se repitió tanto como las tomas del estadio y las tribunas. BBC Sport describió que en ese partido inaugural “casi todos” los jugadores parecían llevar botines de color rosa brillante.

Lo que parecía una elección individual terminó configurando una estética común del torneo: futbolistas buscando destacar con un color llamativo, pero dejando como resultado una especie de uniforme visual no escrito. Nike, adidas y PUMA, según la explicación de la BBC, llegaron al Mundial con botines de estilos y tonos muy parecidos. Esa es la respuesta corta.

Además, el rosa, o más precisamente ese rango entre fucsia, neón y magenta, tiene una ventaja evidente: contrasta con el césped y resalta de inmediato en TV, clips y pantallas móviles. En un Mundial consumido también en resúmenes, reels y repeticiones cortas, eso multiplica su presencia. No solo se usa mucho: se nota más.

El rosa predominante en los botines de la Selección de México (Getty)

La explicación detrás del rosa en el Mundial 2026

La segunda capa de esta historia está en la tendencia. BBC Sport vinculó el fenómeno con una proyección de WGSN, que ya en 2024 había señalado al Electric Fuchsia como uno de los colores definitorios del verano de 2026. Visto desde ahí, lo que aparece en los botines del Mundial no luce como una rareza del fútbol, sino como la llegada de una corriente estética más amplia al escenario más grande del deporte.

Publicidad

Por un lado, el rosa ya no ocupa ese lugar marginal que durante años tuvo dentro del imaginario del fútbol de élite. Hoy entra en otra lógica: la de la visibilidad, la autoexpresión, el atrevimiento y la confianza. Son ideas que encajan a la perfección con un torneo donde cada gesto, cada celebración y cada detalle de indumentaria circulan de inmediato por todo el planeta.

Por otro lado, el análisis empuja la explicación más hacia el diseño, el marketing y la tendencia visual que hacia una regla específica del juego. La coincidencia entre marcas aparece como la causa central, reforzada por un color que funciona muy bien bajo las luces del estadio y frente a las cámaras. Así, el intento de diferenciar al jugador individual acabó homogeneizando la imagen del Mundial 2026.

DATOS CLAVE

Hay una enorme mayoría de botines rosas en los planteles del Mundial 2026

Publicidad

Nike, adidas y PUMA diseñaron botines rosas muy parecidos para el torneo.