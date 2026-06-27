¿Por qué Colombia está jugando con medias blancas vs Portugal en el Mundial 2026?

La Selección Colombia sorprendió a todos con una combinación de colores inesperada en el Mundial 2026. El equipo ‘Cafetero’ salió a la cancha con medias blancas y con la combinación de colores, en la que su uniforme hace parecer que son la Selección de Brasil.
En redes sociales rápidamente hicieron esta comparativa de Colombia con Brasil, pero el verdadero motivo de este color corresponde a otros motivos, que son más reglamentarios que apuntando a la estética
¿Por qué Colombia usa medias blancas ante Portugal en el Mundial 2026?
- Contraste con Portugal, el equipo luso está con medias rojas y no debe haber colores similares entre las dos selecciones que juegan
- ¿Por qué no azules? No usa las tradicionales azules del uniforme alterno, porque haría combinación muy oscura con la pantaloneta dificultando la identificación de los árbitros y de las cámaras.
El uso del color blanco en las medias era el color predilecto para que se dé el contraste necesario para que en la cancha se vea bien el partido y también para todos los televidentes.
¡EMOCIONANTE EL HIMNO DE COLOMBIA!— DSPORTS (@DSports) June 27, 2026
Los jugadores ya están en el campo de juego para disputar el partido ante Portugal.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jKPlqX4WwF
Los posibles rivales de Colombia en los 16avos
Así está el camino para Colombia de cara a los 16avos del Mundial 2026:
- Si termina primera: vs Ghana
- Se termina segunda: vs Croacia
Datos clave:
- La Selección Colombia utilizó medias blancas en su uniforme frente al combinado de Portugal.
- El color blanco en las medias se implementó para generar contraste con el equipo luso.
- Si el equipo ‘Cafetero’ finaliza líder del grupo enfrentará a Ghana en los 16avos.