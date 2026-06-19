¿Por qué no juega Christian Pulisic en Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026?

La estrella de Estados Unidos quedó fuera de la convocatoria de su selección para el encuentro ante Australia por el Grupo C del Mundial 2026.

Christian Pulisic será la gran ausencia de Estados Unidos para el duelo ante Australia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. La figura de los anfitriones en la goleada 4-1 sobre Paraguay no logró recuperarse a tiempo de una molestia física y finalmente quedó fuera de la convocatoria para el encuentro que se disputará este viernes en el Seattle Stadium.

El atacante del USMNT había encendido las alarmas al inicio de la semana, cuando comenzó a entrenarse de manera diferenciada debido a problemas en su pantorrilla izquierda.

El dolor se originó tras una patada recibida durante una práctica en la preparación previa al Mundial y se agravó luego de un fuerte choque sufrido durante el compromiso inaugural frente a los paraguayos.

Christian Pulisic quedó al margen del choque entre EE.UU. y Australia.

¿Es de gravedad la lesión de Christian Pulisic?

Pese a que los estudios realizados descartaron una lesión de gravedad, el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pocchetino decidió no arriesgar al futbolista de 29 años.

La prioridad es evitar que la molestia evolucione hacia un desgarro que pueda marginarlo por un período más prolongado en plena fase de grupos.

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De esta manera, Pulisic no solo no estará en el once titular ante los Socceroos, sino que tampoco ocupará un lugar en el banco de suplentes. Su baja representa un desafío para Estados Unidos, que buscará sumar un nuevo triunfo y así encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En resumen…

Baja clave: Christian Pulisic quedó fuera del partido ante Australia tras no recuperarse de una molestia en su pantorrilla izquierda.

Christian Pulisic quedó fuera del partido ante Australia tras no recuperarse de una molestia en su pantorrilla izquierda. Origen del dolor: La molestia surgió por una patada en los entrenamientos previos y se agravó por un golpe en el debut ante Paraguay.

La molestia surgió por una patada en los entrenamientos previos y se agravó por un golpe en el debut ante Paraguay. Decisión de Pochettino: El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para evitar un desgarro que lo margine de forma prolongada del Mundial.