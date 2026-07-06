Sigue en vivo el Estados Unidos vs Bélgica

Este lunes se disputará el duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. En esta ocasión será uno de los duelos más intensos, después de la polémica que se está generando por la tarjeta roja de Folarin Balogun y que aún con ello estaría disponible para disputar este enfrentamiento hoy.
Tanto la FIFA como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se han visto involucrados en la decisión, aunque la Federación de Bélgica ha apelado para que el jugador del rival no esté en la cancha. Ante ello, la decisión final se verá durante el encuentro cuando se revelen las alineaciones del partido y saber si contarán con él.