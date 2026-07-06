Sigue en vivo el Estados Unidos vs Bélgica

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Ante la polémica que se gestó por la tarjeta roja que obtuvo el delantero ante Bosnia y Herzegovina, sí fue considerado por Mauricio Pochettino para el duelo de hoy y no será un problema ante la FIFA.

La afición de Estados Unidos está llenando las calles cerca del Estadio Seattle para el partido con la confianza de hacer historia al ser el único anfitrión que llegue a los Cuartos de Final

Las escuadras ya están en el centro del Estadio Seattle y se escuchan los Himnos de ambas selecciones

Este lunes se disputará el duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. En esta ocasión será uno de los duelos más intensos, después de la polémica que se está generando por la tarjeta roja de Folarin Balogun y que aún con ello estaría disponible para disputar este enfrentamiento hoy.

Tanto la FIFA como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se han visto involucrados en la decisión, aunque la Federación de Bélgica ha apelado para que el jugador del rival no esté en la cancha. Ante ello, la decisión final se verá durante el encuentro cuando se revelen las alineaciones del partido y saber si contarán con él.