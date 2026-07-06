Sigue en vivo el Estados Unidos vs Bélgica

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Mundial 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Estados Unidos 0-1 Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto del partido de esta noche entre Estados Unidos y Bélgica.

21' DIRECTO A LOS VESTIDORES

Onana sale con mucha molestia y tras minutos en la banca deciden llevarlo a los vestidores para revelar su situación

19' CAMBIO FORZOSO PARA BÉLGICA

Sale Amadou Onana por una molestia muscular e ingresa Hans Vanaken

13' BÉLGICA QUIERE EL SEGUNDO

Leandro Trossard dispara el balón de manera potente, pero se va por encima del arco

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BÉLGICA

Charles de Ketelare empuja la pelota para marcar el primer gol de Bélgica

COMIENZA EL ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA

Pita el árbitro y arranca el partido en le Estadio Seattle para conocer al rival de España

SALEN AMBOS EQUIPOS AL CAMPO

Las escuadras ya están en el centro del Estadio Seattle y se escuchan los Himnos de ambas selecciones

DESBORDADO SEATTLE

La afición de Estados Unidos está llenando las calles cerca del Estadio Seattle para el partido con la confianza de hacer historia al ser el único anfitrión que llegue a los Cuartos de Final

¡SÍ JUEGA BALOGUN!

Ante la polémica que se gestó por la tarjeta roja que obtuvo el delantero ante Bosnia y Herzegovina, sí fue considerado por Mauricio Pochettino para el duelo de hoy y no será un problema ante la FIFA.

ALINEACIONES CONFIRMADAS DEL ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA

ALINEACIÓN ESTADOS UNIDOS

  • Matt Freese
  • Alex Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Antonee Robinson
  • Tyler Adams
  • Weston McKennie
  • Christian Pulisic
  • Malik Tillman
  • Sergiño Dest
  • Folarin Balogun

ALINEACIÓN BÉLGICA

  • Thibaut Courtois
  • Maxim De Cuyper
  • Nathan Ngoy
  • Nicolas Raskin
  • Amadou Onana
  • Timothy Castagne
  • Youri Tielemans
  • Kevin De Bruyne
  • Leandro Trossard
  • Dodi Lukebakio
  • Charles de Ketelare

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA

Gracias por acompañarnos en Bolavip México para que sigas en vivo las acciones previas y durante el partido del Estados Unidos vs Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026

Sigue en vivo el Estados Unidos vs Bélgica
© Getty ImagesSigue en vivo el Estados Unidos vs Bélgica

Este lunes se disputará el duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. En esta ocasión será uno de los duelos más intensos, después de la polémica que se está generando por la tarjeta roja de Folarin Balogun y que aún con ello estaría disponible para disputar este enfrentamiento hoy.

Tanto la FIFA como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se han visto involucrados en la decisión, aunque la Federación de Bélgica ha apelado para que el jugador del rival no esté en la cancha. Ante ello, la decisión final se verá durante el encuentro cuando se revelen las alineaciones del partido y saber si contarán con él.

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Marilyn Rebollo
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