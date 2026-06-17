¿Por qué Portugal vs. RD Congo no va por TV abierta? Dónde ver EN VIVO en Colombia

¿Buscando el partido de CR7 en Caracol o RCN? Conoce la razón por la que Portugal vs. RD Congo no va por TV abierta y dónde verlo en vivo.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 también se juega entre los canales de televisión que luchan por adquirir los derechos de la mayoría de los partidos. Aquí esta la razón por la que el partido Portugal vs. RD Congo no va por TV abierta en Colombia.

La Selección Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026, por lo que los hinchas colombianos estaban más que atentos a lo que iba a ocurrir en el encuentro entre Portugal y la Repúbica Demócratica del Congo.

Los aficionados tomaron el control, empezaron a buscar el canal y se enteraron que Portugal vs. RD Congo no va por televisión abierta en Colombia, ya que no hace parte ni de los 17 partidos de la fase de grupos que transmitirán los canales Caracol y RCN, ni de los 18 encuentros que pasará Win Sports. Entonces… ¿Por dónde se puede ver?

Así puede ver el partido EN VIVO Portugal vs. RD Congo en Colombia

Cristiano Ronaldo enfrentará a RD Congo en el Mundial. (Foto: Getty Images)

Si está en Colombia, la única forma de ver el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K del Mundial es tener como cable operador a DSports, que le ofrece este partido por TV tradicional o por la plataforma de streming DGO.

La segunda fecha del Grupo K se juega así para Portugal y la República Democrática del Congo

Portugal enfrentará a Uzbekistán el martes 23 de junio a las 12:00 P.M. (hora colombiana) por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Por su parte, RD Congo se mide a la Selección Colombia ese mismo día, pero a las 9:00 P.M.

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