Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Francia por el Grupo I del Mundial 2026: canales de TV y streaming

Este viernes, Noruega y Francia animarán uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026.

El desenlace de la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada. Francia y Noruega se enfrentarán este viernes por el Grupo I en un electrizante duelo que definirá el rumbo a los dieciseisavos de final.

Tanto franceses como noruegos llegan al compromiso con puntaje perfecto. Las dos selecciones suman seis puntos luego de imponerse en sus dos primeras presentaciones, por lo que el vencedor terminará como líder de la zona. En caso de empate, los criterios de desempate definirán cuál de las dos selecciones finalizará en la primera posición.

El encuentro, a disputarse en el Boston Stadium en Foxborough, también tendrá un atractivo especial por el choque entre dos de las máximas estrellas del fútbol mundial. Por un lado estará Kylian Mbappé, líder de una Francia candidata a ganar el Mundial. Del otro lado aparecerá Erling Haaland, el goleador noruego que buscará conducir a su selección hacia un triunfo histórico.

Kylian Mbappé y Erling Haaland, cara a cara este viernes en el Mundial 2026.

A qué hora juegan Noruega vs. Francia

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Francia y Noruega EN VIVO: canales de TV y streaming

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Win Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium.

Win Sports, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DGO, DSports, y Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN y El Trece

GEN y El Trece España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.

DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.