Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Sudáfrica y Canadá abrirán los cruces de eliminación directa en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este domingo 28 de junio arrancan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el electrizante duelo entre Sudáfrica y Canadá. Ambas selecciones abrirán los cruces de eliminación directa con el objetivo de avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final de una Copa del Mundo.

Los anfitriones, liderados por Alphonso Davies y Jonathan David, llegaron a la ronda de los 32 mejores tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B con 4 puntos. Misma situación para los ‘Bafana Bafana’, quienes en el Grupo A remataron detrás de México con las mismas unidades, y dieron la sorpresa tras vencer a Corea del Sur en la última jornada.

Los canadienses saldrán por primera vez de su país en esta Copa del Mundo, y el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, será el escenario del primer duelo de los dieciseisavos de final donde el ganador avanzará a octavos y esperará por el ganador del cruce entre Países Bajos vs. Marruecos.

Canadá y Sudáfrica cara a cara en Los Ángeles por los 16avos de final del Mundial 2026 (Getty Images).

A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs. Canadá

México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium. Argentina: Telefe, MiTelefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

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