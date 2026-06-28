Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Este domingo 28 de junio arrancan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con el electrizante duelo entre Sudáfrica y Canadá. Ambas selecciones abrirán los cruces de eliminación directa con el objetivo de avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final de una Copa del Mundo.
Los anfitriones, liderados por Alphonso Davies y Jonathan David, llegaron a la ronda de los 32 mejores tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B con 4 puntos. Misma situación para los ‘Bafana Bafana’, quienes en el Grupo A remataron detrás de México con las mismas unidades, y dieron la sorpresa tras vencer a Corea del Sur en la última jornada.
Los canadienses saldrán por primera vez de su país en esta Copa del Mundo, y el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, será el escenario del primer duelo de los dieciseisavos de final donde el ganador avanzará a octavos y esperará por el ganador del cruce entre Países Bajos vs. Marruecos.
Canadá y Sudáfrica cara a cara en Los Ángeles por los 16avos de final del Mundial 2026 (Getty Images).
A qué hora juegan Sudáfrica vs. Canadá
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.
- Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.
- Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.
- España: 21:00 horas.
Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs. Canadá
- México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
- Argentina: Telefe, MiTelefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
- Chile: DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
- Ecuador: DGO, DSports, y Paramount+.
- Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+.
- Estados Unidos: FOX Network, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One