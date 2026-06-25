Pronóstico Mundial 2026: La Cabra de BOLAVIP anticipa resultado de Ecuador vs. Alemania

El equipo de Sebastián Beccacece se juega todo en 90 minutos. Debe vencer a la temible Alemania para seguir con vida en el Mundial. La Cabra de BOLAVIP predijó qué pasará.

Definitivamente no fue el arranque esperado para la Selección de Ecuador en este Mundial 2026. La derrota agónica ante Costa de Marfil fue un duro golpe en el debut, que seguramente repercutió en un segundo encuentro donde fue absoluto dominador ante Curazao, pero no pudo romper el cero y quedó muy complicado en su futuro inmediato.

El horizonte aparece aún más complicado si se tiene en cuenta que el rival en la tercera y última fecha del Grupo E es nada menos que Alemania, tetracampeón mundial y una potencia que siempre está en el lote de candidatos a ganar el título.

Con apenas un punto, el equipo que dirige Sebastián Beccacece está obligado a ganar para al menos apuntar a ser uno de los mejores terceros (podría ser segundo también). En caso de empatar podría darse una serie rebuscada de resultados que también podrían meterlo por la ventana, pero dicha posibilidad resulta altamente improbable. Cualquier otro resultado lo deja completamente eliminada del certamen.

El pronóstico de la Cabra de BOLAVIP para Ecuador vs. Alemania

Como sucede desde el principio de esta Copa del Mundo, BOLAVIP tiene su animal que predice los resultados de los partidos más importantes, con una gran efectividad de predicciones durante toda esta primera ronda.

Lo cierto es que los hinchas ecuatorianos no van a estar muy contentos con la predicción de la Cabra para este partido definitorio. Según el nuevo oráculo que es furor en redes sociales, el triunfo será para el equipo teutón, lo que le permitiría ganar el Grupo E con comodidad y además significaría la eliminación inmediata de Ecuador del Mundial.

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Si bien la ya famosa Cabra falla poco y nada, aquellos fanáticos ecuatorianos tienen la esperanza de que esta vez sí esté equivocada. El margen de error para la Tri es nulo…

Beccacece ató su continuidad a seguir con vida en el Mundial

En la conferencia de prensa previa al encuentro de este jueves, el argentino Sebastián Beccacece dio a entender que, si no se da el resultado esperado, podría dar un paso al costado y renunciar al banquillo ecuatoriano.

“Tenemos aún una posibilidad de avanzar, si las cosas no se dan me tendré que ir. Este es un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de los resultados, más allá de merecimientos”, aseguró el DT, lo que le da un condimento más al trascendental encuentro de este jueves.

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La tabla de posiciones del Grupo E

# Selección PJ Dif Pts 1 Alemania 2 +7 6 2 C. de Marfil 2 0 3 3 Ecuador 2 -1 1 4 Curazao 2 -6 1

Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026