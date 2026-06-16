Predicción Mundial 2026: Resultado exacto de Portugal vs. RD Congo por el Grupo K, según la IA

La Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo arranca el Mundial 2026 contra la debutante RD Congo y esto dice la IA sobre el ganador.

La Selección de Portugal arranca el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio contra el debutante RD Congo a las 12h00 (hora Ecu-Col-Pe).La IA, al igual que la lógica, indica un partido a priori fácil para Cristiano Ronaldo y su grupo.

En BOLAVIP hicimos el pronóstico en base a lo que dice la Inteligencia Artificial. La IA da como ganador a Portugal por un 2-0. La diferencia de nombres y experiencia marcaría la pauta.

¿Qué dijo la IA sobre el resultado entre Portugal y RD Congo?

El equipo dirigido por Roberto Martínez llega al torneo con un bloque muy consolidado y una plantilla repleta de estrellas que militan en las mejores ligas europeas (Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Dias). La figura de Cristiano Ronaldo, quien afronta su sexta Copa del Mundo, aporta no solo jerarquía, sino una amenaza ofensiva constante. Portugal suele imponer su ritmo de posesión y control, lo que les permitirá dominar el encuentro desde el inicio.

Han basado su clasificación en una defensa aguerrida y transiciones rápidas. Sin embargo, la inexperiencia en escenarios de esta magnitud y la diferencia de jerarquía individual frente a los lusos los pone en una posición defensiva. Su objetivo será cerrar espacios, intentar forzar errores en la salida portuguesa y aprovechar cualquier contraataque aislado.

Cuándo juegan Portugal y RD Congo: fecha, hora y TV en vivo

El partido entre Portugal y RD Congo se juega el miércoles 17 de junio a las 14:00 (ARG/URU) 13:00 (CHI), 12:00 (COL/PER/ECU) y 11:00 (MEX) y se puede ver en vivo por DSports.

Cristiano Ronaldo – Portugal.