Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante RD Congo hoy en el Mundial 2026

Descubre las cuentas exactas de la Selección y qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante RD Congo hoy por el Grupo K del Mundial 2026.

La segunda fecha del Grupo K en el Mundial 2026 puso primera marcha, y tras conocerse el resultado entre Portugal y Uzbekistán, ya se sabe qué pasa si la Selección Colombia gana, empata o pierde ante República Democrática del Congo.

Colombia viene de debutar con una victoria 3-1 ante Uzbekistán que lo dejó como líder del Grupo K tras la primera fecha, ya que Portugal empató 1-1 con RD Congo. Esto le dio la gran ventaja que podía definir su futuro en el Mundial en la jornada del 23 de junio.

Portugal se despertó en la Copa del Mundo con una goleada 5-0 a Uzbekistán en la que Cristiano Ronaldo anotó dos goles. De esta manera, llegó a cuatro puntos y empezó a pelearle a la Selección Colombia la posibilidad de clasificar a los 16avos de final como primero del Grupo K.

¿Qué pasa si Colombia pierde ante RD Congo en el Mundial 2026?

James Rodríguez y Yoane Wissa. (Foto: Getty Images)

En el caso de que Colombia pierda ante República Democrática Congo, tocamos madera para que no sea así, caería al tercer puesto de la tabla de posiciones del Grupo K y tendría que ganarle a Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. para clasificar de manera directa a los 16avos de final del Mundial. En el caso de empatar o perder ante los lusos, pasaría a depender de otros resultados para clasificar como segunda o como uno de los ocho mejores terceros del Mundial.

¿Qué pasa si Colombia empata con RD Congo en el Mundial 2026?

Si el resultado entre la Selección Colombia y RD Congo es un empate, la ‘Tricolor’ llegaría a cuatro puntos, y aunque no tendría la clasificación asegurada, si estará cerca de asegurar la clasficación a los 16avos de final. Solo con un empate ante Portugal alcanzaría para asegurar la clasificación sin depender de otros resultados.

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Encuesta¿A quién le ganó Colombia en la primera fecha del Grupo K del Mundial? ¿A quién le ganó Colombia en la primera fecha del Grupo K del Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué pasa si Colombia le gana a RD Congo en el Mundial 2026?

¡El mejor de los escenarios! Si Colombia le gana a la República Democrática del Congo sea cual sea el marcador, llega a seis puntos y asegura la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El liderato del Grupo K lo definiría en la última fecha de la fase de grupos contra Portugal. Con un empate es más que suficiente.

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