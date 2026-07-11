Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde ante Noruega en los 4tos de final del Mundial 2026

Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Miami, así que a continuación conoce todos los escenarios posibles a darse de acuerdo al resultado de hoy.

Noruega e Inglaterra disputarán uno de los partidos más importantes dentro de lo cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio Miami será testigo de un trámite plagado de diversas emociones que en la previa promete en demasía, así que en la siguiente nota descubrirás qué ocurrirá con cada uno de los resultados posibles a darse entre dos selecciones que vienen en total crecimiento en el torneo.

Recordemos que Inglaterra llega a instancia luego de vencer a México por 3-2 en el Estadio Ciudad de México y Noruega logró un triunfo verdaderamente histórico por 2-1 ante Brasil en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Estas llaves de octavos de final del Mundial 2026 fueron de las mejores de la semana pasada, así que el día de hoy se espera un desarrollo muchísimo mejor al mencionado.

¿Qué pasa si Inglaterra vence a Noruega en los 4tos de final del Mundial 2026?

Si Inglaterra derrota el día de hoy a Noruega en el Estadio Miami, automáticamente sellará su clasificación a las semifinales del Mundial 2026. Los liderados técnicamente por Thomas Tuchel, ya sea por un triunfo en el tiempo reglamentario o en definición por penales, seguirán firmes rumbo al tan ansiado título para sumar su segunda estrella en el palmarés futbolístico.

¿Qué pasa si Inglaterra empata ante Noruega en los 4tos de final del Mundial 2026?

Si Inglaterra empata ante Noruega, de acuerdo al reglamento de FIFA se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, es decir que tendremos 30 minutos adicionales a los 90 minutos del tiempo regular. En el caso de que igualdad se mantenga, la tanda de penales será el siguiente escenario para recién conocer a la selección clasificada a semifinales del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Inglaterra pierde ante Noruega en los 4tos de final del Mundial 2026?

Si Inglaterra pierda frente a Noruega en el Estadio Miami, no habrá más análisis que hacer y quedará eliminada del Mundial 2026 en la etapa de los cuartos de final. Un triunfo en el tiempo regular o por penales decretará la clasificación de los nórdicos a semifinales del torneo y quedará a la espera del rival de turno que saldrá de la llave a jugarse más tarde entre Argentina vs. Suiza.

¿A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra en los 4tos de final del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

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¿Dónde ver Noruega vs. Inglaterra en los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, DGO y Paramount+

México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DSports y Paramount+

Ecuador | DSports, Paramount+ y DGO

Colombia | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DGO, DSports y Paramount+

Venezuela | inter, DSports y DGO

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | AUF TV, DGO, DSports y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen

España | DAZN y Movistar+

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