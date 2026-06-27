Qué pasa si Portugal de Cristiano Ronaldo gana, empata o pierde ante Colombia hoy en el Mundial 2026

Conoce exactamente qué pasa si Portugal de Cristiano Ronaldo gana, empata o pierde ante la Selección Colombia hoy en el Mundial 2026.

La fase de grupos llega a su fin en el Mundial 2026 y muy pocos esperaban que Portugal llegara con Cristiano Ronaldo a la última fecha en el siguiente escenario. Antes de enfrentar a la Selección Colombia, el camino se empezó a complicar con un empate 1-1 ante la Républica Democrática del Congo.

Portugal se levantó en la segunda fecha y de qué forma. Con dos goles de Cristiano le ganaron 5-0 a Uzbekistán en el Grupo K del Mundial y llegó con posibilidades directas de terminar primeo por encima de Colombia.

El balón empezará a rodar desde las 6:30 P.M. (hora colombiana) en el estadio Hard Rock, de Miami, y para Portugal hay tres escenarios posibles si gana, empata o pierde ante la Selección Colombia. En ninguno de los tres, la clasificación a los 16avos del Mundial 2026 correr peligro. Salvo una catástrofe.

¿Qué pasa si Portugal pierde ante Colombia en el Mundial 2026?

Escudo de la FCF y Cristiano Ronaldo. (Foto: archivo particular y Getty)

Si Portugal pierde ante Colombia quedará con cuantro puntos y lo más probable es que avance en la segunda posición del Grupo K porque República Democrática del Congo, tiene un punto, tendría que ganarle a Uzbekistán por una goleada histórica y recortar la enorme diferencia de gol que los separa. Antes del partido contra la ‘Tricolor’ es de seis goles. Si esto se da, las cuatro unidades de Cristano Ronaldo y compañía le serán más que suficientes para clasificar como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Portugal empata con Colombia en el Mundial 2026?

En el caso de que la Selección de Portugal empate con la Selección Colombia terminará con cinco puntos y se asegura la clasificación a 16avos de final como la segunda mejor selección del Grupo K. Enfrentará al país que termine en la segunda posición del Grupo L.

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Encuesta¿A cuál de estos dos equipos Portugal goleó en el Mundial? ¿A cuál de estos dos equipos Portugal goleó en el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué pasa si Portugal le gana a Colombia en el Mundial 2026?

El escenario que todos los aficionados de Cristiano Ronaldo quieren… Portugal llegaría a siete puntos si le gana a Colombia, clasificaría como primero del Grupo K del Mundial 2026 y se enfrentaría a uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo.

En resumen