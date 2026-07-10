Edu Aguirre destrozó a Lamine Yamal en pleno partido entre España y Bélgica: “Que alguien le avise que no es fase de grupos”

El periodista fanático de Cristiano Ronaldo e hincha de Real Madrid mostró no tener ni una cuota de paciencia con el crack de Barcelona.

El periodista español Edu Aguirre, hincha reconocido del Real Madrid y amigo de Cristiano Ronaldo, dejó claro que no le tiene ni un poco de paciencia a Lamine Yamal y fue muy crítico de su prestación en los primeros minutos del partido de cuartos de final entre España y Bélgica.

“Alguien tiene que decirle a Lamine que ya es un partido importante, que no es fase de grupos”, ironizó durante las reacciones en vivo del programa El Chiringuito de Jugones, apenas se habían cumplido los primeros 15 del primer tiempo y cuando el crack de Barcelona ya estaba demostrando ser uno de los futbolistas más desequilibrantes en el equipo de Luis de la Fuente.

Para dejar todavía más expuesto a Aguirre, el nivel de Yamal creció todavía más después de la primera pausa de rehidratación. Rompió la defensa del seleccionado belga con cada gambeta que intentó y filtró un pase clave en la jugada que derivó en el gol de Fabián Ruíz que puso a ganar 1-0 a España.

El malestar siguió en aumento en el panel de El Chiringuito después que Cherles De Katelaere marcara a los 41 minutos el empate para Bélgica, que a su vez fue el primer gol sufrido por el seleccionado español en lo que va de la Copa del Mundo.

Sin embargo, Edu Aguirre terminó por arrepentirse de su apresurado juicio de valor sobre la actuación de Yamal y destacándolo en el entretiempo como el jugador que fue capaz de generar mayor peligro en el equipo de Luis de la Fuente.

Preocupación en España al finalizar el primer tiempo.