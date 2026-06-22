A horas del segundo partido de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, el rival suma la incorporación más esperada.

La Copa del Mundo 2026 está en marcha y el folclore en las tribunas sigue tomando color. Tras una ausencia que se hizo notar en el debut de su Selección, una de las figuras más coloridas y tradicionales de las gradas internacionales finalmente ha tocado suelo estadounidense.

El famoso hincha conocido como “Lumumba”, el fanático número uno de la República Democrática del Congo, llegó a Estados Unidos para alentar a su Selección en la previa del duelo ante la Selección Colombia.

El gran ausente del primer partido

Para los seguidores de los “Leopardos”, el primer encuentro del Mundial tuvo un sabor agridulce. Si bien el equipo dejó todo en la cancha, en las tribunas faltaba el alma de la fiesta.

Problemas logísticos y demoras de último momento con sus conexiones de vuelo le impidieron a Lumumba llegar a tiempo para el pitazo inicial. Sin embargo, con su llegada ya confirmada y su pasaporte sellado, el líder de la hinchada congoleña se prepara para tomar su lugar histórico en el próximo encuentro.

🇨🇩🇲🇽 Señoras y señores… LUMUMBA ESTÁ EN MÉXICO Y DIRÁ PRESENTE MAÑANA EN RD CONGO – COLOMBIA!pic.twitter.com/FtiN0C4lkC — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 22, 2026

¿Quién es “Lumumba” y por qué se llama así?

Detrás del apodo que retumba en los estadios está un hombre de profunda convicción y amor por su patria. Su apodo, por supuesto, no es casualidad. Fue bautizado como “Lumumba” por las propias tribunas congoleñas debido a su innegable parecido físico y estético con Patrice Lumumba, el histórico líder anticolonialista y primer ministro de la República Democrática del Congo tras su independencia.

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Llevando siempre unos característicos anteojos de marco grueso, un peinado impecable y una actitud de líder indiscutido, este fanático adoptó el apodo con orgullo, convirtiéndose en una especie de embajador cultural y espiritual de su país en cada torneo que disputa la selección.

El director de orquesta de los Leopardos

Pero, ¿qué es lo que hace a Lumumba tan especial durante los 90 minutos? Su particularidad en los estadios es un espectáculo en sí mismo. A diferencia del hincha tradicional, Lumumba nunca mira los partidos sentado. Él se ubica estratégicamente en la parte baja de la tribuna, dando la espalda al campo de juego durante gran parte del encuentro.

Ataviado con detalles de piel de leopardo que honran el apodo de la selección nacional, Lumumba actúa como un verdadero “director de orquesta“. Utiliza un bastón tradicional de madera tallada con el que marca el ritmo de los cánticos y los tambores de la hinchada.

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Según la leyenda popular entre los fans del Congo, cuando Lumumba levanta su bastón apuntando al cielo en los momentos de mayor tensión, el equipo siempre encuentra una marcha más.

Con su llegada a Estados Unidos, el Mundial recupera a uno de esos personajes entrañables que hacen de este torneo una fiesta inigualable. El equipo congoleño ya tiene a su jugador número 12 listo para dirigir a la orquesta; ahora, la pelota la tienen los jugadores.

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El fixture de RD Congo en el Mundial 2026

Fecha y Hora (CO) Partido Estadio Estado / Resultado 17 de junio de 2026, 12:00 Portugal vs. RD Congo Houston Stadium, Texas Finalizado (1 – 1) 23 de junio de 2026, 21:00 Colombia vs. RD Congo Estadio Guadalajara, Jalisco Próximo 27 de junio de 2026, 18:30 RD Congo vs. Uzbekistán Atlanta Stadium, Georgia Próximo

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DATOS CLAVE

Lumumba, hincha de la República Democrática del Congo, llegó a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Colombia vs. RD Congo se jugará el 23 de junio en el Estadio Guadalajara.

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