Totalmente definido el nuevo entrenador de Francia tras fracaso en el Mundial 2026: “Va a firmar…”

Tras perder en semifinales del Mundial 2026, se confirmó quién será el nuevo entrenador de la Selección de Francia después de la Copa del Mundo.

La dura derrota de la Selección de Francia en las semifinales del Mundial 2026, tras caer frente a España, marcó el final de una de las etapas más exitosas en la historia de ‘Les Bleus’. Didier Deschamps no pudo cumplir su deseo de despedirse levantando una nueva Copa del Mundo y pondrá punto final a su ciclo este sábado, cuando dirija por última vez en el partido por el tercer lugar.

Aunque durante los últimos meses surgieron varios candidatos para asumir el cargo, la Federación Francesa de Fútbol tenía una decisión prácticamente tomada. El elegido para liderar el nuevo proyecto será Zinedine Zidane, una de las máximas leyendas del fútbol francés, quien finalmente asumirá el desafío de dirigir a la selección absoluta tras una larga espera.

Zinedine Zidane será el nuevo entrenador de Francia post Mundial 2026 (Getty Images).

Según informó el periodista Fabrizio Romano, “Zizou” se sentará a cerrar los últimos detalles de su contrato una vez finalice el Mundial 2026. El exentrenador del Real Madrid debutará en la fecha FIFA de septiembre al mando de figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, iniciando así una nueva era con la mirada puesta en la Eurocopa y el próximo proceso mundialista.

“La Federación Francesa planea firmar todos los documentos formales con Zinedine Zidane después del final de la Copa del Mundo. Nunca consideró ninguna otra propuesta en los últimos ocho meses; solo quería el puesto en Francia”, reveló Fabrizio Romano.

De esta manera, el campeón del mundo en 1998 cumplirá uno de los grandes objetivos de su carrera, tomando las riendas de una selección que buscará volver a la cima del fútbol internacional.

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🚨🇫🇷 French Federation plan to sign all formal documents with Zinedine Zidane after the end of the World Cup.



Zidane never considered any other proposal over last 8 months; only wanted France job. pic.twitter.com/nertH356Ue — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

En síntesis…