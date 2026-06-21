“¿Neymar? No entiendo cómo alguien que jugó dos partidos en los últimos dos meses va al Mundial”

La previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en Brasil estuvo sumergida en una enorme expectativa por saber si finalmente Carlo Ancelotti convocaría o no a Neymar Junior. Porque la realidad es que, más allá de sus condiciones innegables y de lo que significa para el grupo, sus problemas físicos en los últimos dos años generaron dudas tanto en el entrenador como en gran parte de los seguidores del combinado nacional.

De hecho, su último partido en la Verdeamarela fue en octubre del 2023 por las Eliminatorias frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Fue entonces cuando sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla que lo marginó de las canchas durante un año, siendo esta causa, además, la que detonó su corto ciclo en el Al Hilal de Arabia Saudita.

Por eso, de alguna manera, decidió volver al Santos, el club que considera su casa. Sin embargo, sentirse cómodo, por lo menos de momento, no lo está ayudando para superar las lesiones. Desde su retorno su presencia en las canchas del Basileirao fueron intermitentes. Pero aún así, Ancelotti, que no lo había citado nunca desde su arribo a la Selección de Brasil, lo incluyó en la lista de 26 para el Mundial 2026.

Y si bien muchos se lo agradecieron al técnico italiano, por verlo como un gesto por querer entender la idiosincracia brasileña, otros lo siguen cuestionando. Como por ejemplo, José Boto, director deportivo del Flamengo, que en una entrevista con Canal 11 dejó muy en claro que no le gusta nada la presencia del ex Barcelona y PSG en el plantel que está intentando lograr la sexta estrella.

Neymar no juega en la Selección de Brasil desde octubre del 2023. Getty Images.

“No entiendo cómo un jugador que, no sé, ha jugado dos partidos en los últimos dos meses, es convocado”, comentó Boto, que también se quejó por la exclusión de la lista de convocados de uno de los atacantes del equipo carioca: ”Pedro, que tiene 15 goles y es el máximo goleador del Campeonato Brasileño en un equipo que tiene dificultades para marcar goles, no es convocado”.

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Neymar podría jugar frente a Escocia en el cierre del Grupo C del Mundial

Neymar Junior, conforme a varios medios de comunicación de Brasil, ya estaría a disposición de Carlo Ancelotti para el encuentro con Escocia de la última jornada del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. Ney se entrenó con el resto de sus compañeros durante la práctica del sábado, por lo que podría decir presente este 25 de junio en Miami.

En síntesis