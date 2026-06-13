“Se acabó la mentira…” hinchas ecuatorianos se burlan de Gustavo Alfaro tras ser humillando en el Mundial

Los hinchas ecuatorianos atacan a Gustavo Alfaro tras el desliz en el debut mundialista.

La Selección de Paraguay se llevó una durísima goleada en el estreno del Mundial 2026 ante la Selección de Estados Unidos. Fue un golpe durísimo para el equipo CONMEBOL. Sin embargo, las miradas estuvieron en Gustavo Alfaro donde varios hinchas lo terminaron atacando.

La relación de Gustavo Alfaro con varios aficionados de la Selección de Ecuador no terminó de la mejor manera y después de esta goleada, algunos aficionados reaccionaron en redes sociales y cuestionaron al DT:.

“Se acabó la mentira de Gustavo Alfaro“. “Ahora que poema les dirá para tranquilizarlos”. “Alguien tenía que decirlo, técnico vende humo puro verso lloran las viudas“. “Si ven las razones del porqué Ecuador teniendo una buena plantilla para pelear el mundial pasado nos fuimos tan rápido. Porque Gustavo Alfaro en los mundiales alinea como (…). No tuvimos que habernos ido tan temprano de ese mundial 2022″, comentaron varios aficionados.

Gustavo Alfaro fue el responsable de clasificar a Ecuador al Mundial de 2022, en una Copa del Mundo, que a priori no era prioridad para la FEF. Sin embargo, también el DT coincidió con una gran generación de jugadores que se mantiene ahora. Y el debate se plantó en quién clasificó a quién, el DT a los jugadores, o los jugadores al DT.

Ahora Paraguay tendrá que rápidamente sacudirse de este mal resultado y encarar con otro enfoque los partidos ante Australia y Turquía en el grupo. En caso de no lograr una victoria y clasificar, sería la segunda eliminación de Alfaro en la zona de grupos.

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La tabla de posiciones del grupo de Paraguay en el Mundial

Así quedó la tabla de posiciones del grupo, después de la goleada de Estados Unidos ante Paraguay:

Los comentarios de los hinchas contra Gustavo Alfaro

Así fueron los cuestionamientos a Gustavo Alfaro en X:

Los comentarios de los hinchas contra Gustavo Alfaro. (Catptura de pantalla)

Los comentarios de los hinchas contra Gustavo Alfaro. (Catptura de pantalla)

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Los comentarios de los hinchas contra Gustavo Alfaro. (Catptura de pantalla)

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En síntesis: