La gran “desventaja” que tendrá la Selección de Ecuador con François Letexier como árbitro ante Costa de Marfil

El nuevo árbitro para el partido de Ecuador contra Costa de Marfil, le da una importante 'desventaja' a 'La Tri'.

La FIFA confirmó que Michael Oliver tuvo una pequeña lesión que le impidió ser designado para el partido de Ecuador contra Costa de Marfil. Esto provocó un cambio de última hora y ahora el nuevo encargado de impartir justicia es François Letexier.

Este cambio afecta considerablemente a Ecuador, puesto que, François Letexier es francés y los jugadores de Costa de Marfil hablan este idioma, de hecho es la lengua que utilizan en la administración, educación y también en los medios de comunicación.

Por lo cual, los jugadores de Costa de Marfil podrían tener una comunicación un poco más fluida con el árbitro central. Ya a Ecuador, esta barrera le pasó factura en el 2022 cuando acabó siendo eliminado ante Senegal que también hablan francés, y en ese partido el árbitro era el francés Clement Turpin.

Aunque ahora por reglamento FIFA, solo el capitán puede hablar con el árbitro durante el partido, igual se espera que su comunicación sea más fluida con los jugadores de Costa de Marfil que con los ecuatorianos. Se espera que el capitán de Ecuador en este encuentro sea Enner Valencia.

Letexier pitará el partido de Ecuador contra Costa de Marfil. (Foto: GettyImages)

Letexier viene de pitar la final de la Europa League y es uno de los mejores árbitros de la actualidad en el fútbol europeo. Además, el central francés también ha estado en diferentes e importantes partidos de la Champions League, sin grandes polémicas a cuestas.

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¿A qué hora juegan Costa de Marfil contra Ecuador?

El partido entre Costa de Marfil y la Selección de Ecuador por el Mundial 2026 comenzará desde las 18H00 (EC) de este domingo, 14 de junio de 2026. El encuentro también se podrá ver por:

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En síntesis:

El francés François Letexier reemplazará al lesionado Michael Oliver para dirigir el partido de Ecuador.

reemplazará al lesionado Michael Oliver para dirigir el partido de Ecuador. La FIFA confirmó el cambio de árbitro de última hora para el encuentro mundialista.

confirmó el cambio de árbitro de última hora para el encuentro mundialista. Los jugadores de Costa de Marfil pueden tener una mejor comunicación por el idioma francés con el árbitro Letexier.