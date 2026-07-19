Show de medio tiempo de la Final del Mundial 2026: Artistas, cantantes confirmados y cuánto durará

Se viene el medio tiempo más largo de la historia de los mundiales con estos artistas confirmados.

Este domingo 19 de julio de 2026 se dará el medio tiempo más largo en la historia del Mundial. Esta Copa del Mundo 2026 ha sufrido varios cambios y ahora el medio tiempo y su show lleno de artistas y estrellas marcarán la historia de este deporte.

¿Cuánto durará el show del medio tiempo del Mundial 2026?

El show del medio tiempo del Mundial 2026 durará entre 17 a 20 minutos. Siendo el medio tiempo más largo en la historia de la Copa del Mundo y también el primero que, en toda su existencia, integrará un show al estilo de lo que sucede año a año en el Super Bowl.

Se habían creado rumores de que el medio tiempo iba a durar entre 30 minutos o más, pero la FIFA desmintió esto y le comunicó a cada Federación de España y Argentina el tiempo de duración para este descanso.

Será el medio tiempo más largo en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Artistas confirmados para el Show del medio tiempo del Mundial 2026

Los artistas que estarán en el medio tiempo del Mundial 2026 son Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay, Shakira y Burna Boy (que estuvieron en el partido inaugural), puesto que, cantan el tema oficial de esta Copa del Mundo llamado: Dai Dai.

¿Cómo será el concierto del Show del medio tiempo del Mundial 2026 y quienes cantan?

A diferencia de lo que se esperaba, este evento no será una serie de conciertos individuales, sino más bien una obra completa “curada” y dirigida por Chris Martin, vocalista de Coldplay, junto a Global Citizen. Se espera la participación de:

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Shakira y Burna Boy cantando el tema Dai Dai

Filarmónica de New York

Orquesta Sinfónica de Venezuela

Madonna

Justin Bieber

Grupo BTS

Al final de toda la obra, se espera que se cierre el show del medio tiempo con todos los artistas juntos y dando un final histórico al medio tiempo de una final de una Copa del Mundo.