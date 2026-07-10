España se medirá ante Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026, y en caso de avanzar enfrentará un duro escollo en semifinales.

Un duro desafío enfrentará la Selección de España este viernes frente a la Selección de Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Inglewood en Los Ángeles, ‘La Roja’ buscará superar el escollo de los ‘Diablos Rojos’ para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

Con un fútbol efectivo y directo, los dirigidos por Luis de la Fuente intentarán clasificar por segunda vez en su historia a las semifinales de un Mundial de la FIFA, tras lo conseguido en Sudáfrica 2010 donde ‘La Roja’ terminó consagrándose campeón.

España va por la segunda semifinal de su historia en Mundiales (Photo by Harry How/Getty Images)

Liderados por Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, los españoles tendrán la misión no sólo de clasificar a la ronda de los cuatro mejores del mundo, sino que además intentarán sostener la valla de imbatibilidad del portero Unai Simón quien ya suma 600 minutos sin encajar un gol. De hecho, en Norteamérica, la selección ibérica no ha sufrido ninguna anotación en contra.

En caso de dejar en el camino a la Bélgica de Leandro Trossard, Kevin de Bruyne y Thibaut Courtouis, España tendrá que enfrentar un desafío de marca mayor en semifinales.

Contra quién jugará España en semifinales del Mundial 2026 si vence a Bélgica

En caso de eliminar a los ‘Diablos Rojos’, la selección de España chocará frente al gran candidato, Francia, combinado que en la jornada anterior eliminó a Marruecos tras vencer 2-0 en Boston. En caso de avanzar a la ronda de los cuatro mejores, el compromiso entre España y ‘Les Bleus’ se jugará el próximo martes 14 de julio en Arlington, Texas.

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A qué hora juegan España vs. Bélgica