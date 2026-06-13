Este domingo 14 de junio de 2026 se dará el duelo que enfrenta a las dos selecciones más jóvenes del Mundial y un encuentro que promete ser muy atractivo. Costa de Marfil y Ecuador salen a la cancha y estas serían sus alineaciones para el partido:
El once de Costa de Marfil
Este sería el once de Costa de Marfil para enfrentar a la Selección de Ecuador:
- Fofana
- Doué
- Singo
- Agbadou
- Konan
- Kessié
- Sangaré
- Fofana
- Amad
- Diomande
- Guessand
El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil
Este es el once de Ecuador que jugará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026:
- Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- William Pacho
- Piero Hincapié
- Gonzalo Plata
- Pedro Vite
- Moisés Caicedo
- Alan Minda
- John Yeboah
- Enner Valencia
Kendry Páez mete un cambio de look a poco de jugar contra Costa de Marfil y la hinchada se enoja
Ecuador viene de vencer a Guatemala en su último amistoso. (Foto: GettyImages)
La Selección de Costa de Marfil vuelve a una Copa del Mundo y pasa por uno de los mejores momentos de los últimos años, el equipo africano venció a Francia en su último amistoso. Por su parte, Ecuador llega con la mejor generación de su historia y llamado a ser la gran revelación de la Copa del Mundo.
¿A qué hora juega Costa de Marfil contra Ecuador en el Mundial 2026 y qué canal pasa el partido?
La Selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil desde las 18H00 (EC) de este domingo. El encuentro se podrá ver por diferentes señales:
- DGO y DSports
- Teleamazonas
- Disney+ Premium
- Paramount+
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En síntesis:
- Ecuador enfrentará a Costa de Marfil este domingo 14 de junio en el Mundial 2026.
- Enner Valencia figura en la alineación titular que presentará Ecuador para este compromiso mundialista.
- Teleamazonas y Disney+ Premium transmitirán el partido en vivo a las 18H00 de Ecuador.