La Selección de Ecuador y Costa de Marfil tienen listas sus alineaciones para el debut en el Mundial 2026.

Este domingo 14 de junio de 2026 se dará el duelo que enfrenta a las dos selecciones más jóvenes del Mundial y un encuentro que promete ser muy atractivo. Costa de Marfil y Ecuador salen a la cancha y estas serían sus alineaciones para el partido:

El once de Costa de Marfil

Este sería el once de Costa de Marfil para enfrentar a la Selección de Ecuador:

Fofana

Doué

Singo

Agbadou

Konan

Kessié

Sangaré

Fofana

Amad

Diomande

Guessand

El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil

Este es el once de Ecuador que jugará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026:

Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

Gonzalo Plata

Pedro Vite

Moisés Caicedo

Alan Minda

John Yeboah

Enner Valencia

Ecuador viene de vencer a Guatemala en su último amistoso. (Foto: GettyImages)

La Selección de Costa de Marfil vuelve a una Copa del Mundo y pasa por uno de los mejores momentos de los últimos años, el equipo africano venció a Francia en su último amistoso. Por su parte, Ecuador llega con la mejor generación de su historia y llamado a ser la gran revelación de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Costa de Marfil contra Ecuador en el Mundial 2026 y qué canal pasa el partido?

La Selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil desde las 18H00 (EC) de este domingo. El encuentro se podrá ver por diferentes señales:

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En síntesis: