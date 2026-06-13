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Las posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador para su debut en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador y Costa de Marfil tienen listas sus alineaciones para el debut en el Mundial 2026.

Las alineaciones de Ecuador y Costa de Marfil para el debut mundialista
© GettyImages/ Edit BVLas alineaciones de Ecuador y Costa de Marfil para el debut mundialista

Este domingo 14 de junio de 2026 se dará el duelo que enfrenta a las dos selecciones más jóvenes del Mundial y un encuentro que promete ser muy atractivo. Costa de Marfil y Ecuador salen a la cancha y estas serían sus alineaciones para el partido:

El once de Costa de Marfil

Este sería el once de Costa de Marfil para enfrentar a la Selección de Ecuador:

  • Fofana
  • Doué
  • Singo
  • Agbadou
  • Konan
  • Kessié
  • Sangaré
  • Fofana
  • Amad
  • Diomande
  • Guessand

El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil

Este es el once de Ecuador que jugará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026:

  • Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • Gonzalo Plata
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Alan Minda
  • John Yeboah
  • Enner Valencia
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La Selección de Costa de Marfil vuelve a una Copa del Mundo y pasa por uno de los mejores momentos de los últimos años, el equipo africano venció a Francia en su último amistoso. Por su parte, Ecuador llega con la mejor generación de su historia y llamado a ser la gran revelación de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Costa de Marfil contra Ecuador en el Mundial 2026 y qué canal pasa el partido?

La Selección de Ecuador se enfrentará a Costa de Marfil desde las 18H00 (EC) de este domingo. El encuentro se podrá ver por diferentes señales:

  • DGO y DSports
  • Teleamazonas
  • Disney+ Premium
  • Paramount+

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En síntesis:

  • Ecuador enfrentará a Costa de Marfil este domingo 14 de junio en el Mundial 2026.
  • Enner Valencia figura en la alineación titular que presentará Ecuador para este compromiso mundialista.
  • Teleamazonas y Disney+ Premium transmitirán el partido en vivo a las 18H00 de Ecuador.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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