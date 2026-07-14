Timothée Chalamet y David Beckham: El encuentro viral en el Mundial 2026 durante Francia vs España

La semifinal entre Francia y España en en Dallas contó con un momento extrafutbolístico que se llevó la atención de todos.

Durante las semifinales del Mundial FIFA 2026, un momento inesperado entre dos mundos fascinantes se volvió viral en redes sociales. Timothée Chalamet y su padre fueron captados conversando amigablemente con David Beckham en el partido Francia vs España, disputado en Dallas, Texas. Las imágenes compartidas por cuentas de fans en X han generado miles de reacciones y comentarios.

El Mundial 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, vive uno de sus momentos más intensos con las semifinales. El enfrentamiento entre Francia y España prometía emoción pura, con estrellas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal en el campo.

La presencia de celebridades como Chalamet y Beckham elevó aún más el glamour del evento, demostrando que el fútbol atrae a figuras de todos los ámbitos.

Timothée Chalamet: actor y apasionado del fútbol

Timothée Chalamet es uno de los actores más talentosos de su generación. Con cuatro nominaciones al Oscar por películas como Dune, Wonka y Call Me by Your Name, ha conquistado Hollywood. Sin embargo, su interés por el fútbol es genuino.

Recientemente participó en la campaña publicitaria de Adidas “Backyard Legends” para el Mundial 2026, compartiendo pantalla con Lionel Messi, Bad Bunny y una aparición de David Beckham. Acompañado por su padre, Marc Chalamet, este encuentro en las gradas añade un toque personal y familiar a su conexión con el deporte.

Timothée Chalamet and David Beckham chatting at the France vs. Spain World Cup match in Arlington today. 📸 pic.twitter.com/LxsnTEvKKP — timothée chalamet nation (@timotheenation) July 14, 2026

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Por qué este momento se volvió viral

Las fotos del encuentro entre Timothée Chalamet, su padre y David Beckham se compartieron rápidamente en redes. Los fans destacan la naturalidad de la charla y cómo el fútbol actúa como punto de encuentro entre el cine y el deporte. Este cruce recuerda su colaboración previa en la campaña de Adidas, pero esta vez en la vida real, durante un partido oficial del Mundial.

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