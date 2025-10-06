Es tendencia:
Toda Colombia consternada por lo que predijo Valderrama para la selección en el Mundial: “Ya es hora”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama habló de la Selección Colombia y su predicción encendió la ilusión de millones de hinchas antes del Mundial.

El Pibe hizo una predicción sobre la Selección Colombia en el Mundial.
Fue uno de los pocos que predijo a la Selección Colombia en la final de la Copa América y al final se dio. ¿Se repetirá la historia? Carlos ‘El Pibe’ Valderrama no dudó e hizo una predicción para la ‘Tricolor’ en el Mundial 2026 que consternó a todo el país.

Luego de superar una crisis de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026, Colombia terminó en la tercera ubicación de la tabla de posiciones, y ya empezó a ilusionar a ‘El Pibe’ Valderrama con lo que pueda hacer en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

A pesar de que resulte casi imposible que la Selección Colombia sea cabeza de grupo porque es 13 en el ranking FIFA y tendría que subir hasta el noveno lugar para estar en el bombo uno, Valderrama le tiene tanta confianza a Luis Díaz y compañía que los ve llegando lejos, muy lejos en el próximo Mundial.

Valderrama estuvo como invitado en la emisora ‘Fútbol de Primera‘ y escuchó atento cuando el narrador argentino Andrés Cantor le preguntó lo siguiente: “¿Para qué ves esta Colombia en esta próxima Copa del Mundo?”. A ‘El Pibe’ no le iba a temblar la voz para contestar.

La predicción de ‘El Pibe’ para la selección en el Mundial: “Es hora”

El Pibe predijo hasta dónde llegara Colombia en el Mundial. (Foto: Getty Images)

“La final”, dijo Carlos Valderrama sobre su predicción para la Selección Colombia en el Mundial y Cantor volvió a intervenir con un picante mensaje: “No, pero hablemos en serio“. ‘El Pibe’ ni se inmutó por la reacción y le contestó al relator argentino que “usted sabe que siempre me comprometo. Eso no es presión, ya es hora”.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

Con la premisa que instaló Carlos ‘El Pibe’ Valderrama sobre ver a Colombia en la final de la próximo Mundial, la ansiedad empieza a crecer en vísperas del sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M. hora colombiana.

Encuesta

¿La Selección Colombia tiene posibilidades de llegar a la final del Mundial?

YA VOTARON 0 PERSONAS

