¿Deja el Bayern? Desde la Premier League piden el fichaje de Luis Díaz

Fue campeón y figura en el Liverpool y luego Luis Díaz pasó al Bayern Múnich de Alemania dónde también se consolidó y ya gritó campeón. Desde la Premier League no lo olvidan y lo piden para un gigante inglés.

Tras la victoria 2-1 del Chelsea, el ex jugador del Liverpool, Daniel Sturridge pidió la vuelta del colombiano. “Si nos fijamos en el Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que él (Lucho) era quien generaba presión en los tres delanteros, lo extraño mucho”, afirmó Sturridge a Sky Sports.

“Creo que Díaz se sacrificaría defensivamente. Eso es lo que tienen que averiguar ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco. En un tridente delantero, siempre tiene que haber alguien que diga: ‘No me interesan las estadísticas’”.

Luis Díaz ganó 2 Copa de la Liga, 1 Premier League, 1 FA Cup y 1 Community Shield con el Liverpool. Con el Bayern Múnich también alzó ya su primer trofeo internacional, la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz pasó al Bayern de Múnich por 75 millones de euros, una cifra histórica comparable solo con lo que pagó el Real Madrid por James Rodríguez en su momento.

Los números de Luis Díaz en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Luis Díaz ya ha podido jugar con el Bayern Múnich en todas las competencias sumando así 9 partidos. El colombiano marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Lleva en cancha ya 745′ minutos.